Alessia Macari sposa/ “A maggio il matrimonio: dirò sì al mio fidanzato Oliver Kragl”

Alessia Macari si sposa: l’ex Ciociara di Avanti un altro, ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola, racconta i dettagli del suo matrimonio. A maggio, infatti, la Macari pronuncerà il fatidico sì diventando ufficialmente la moglie del calciatore Oliver Kragl. Lei irlandese, lui tedesco, si sposeranno a maggio. Sarà un party all’insegna dela birra e del caos, ma si sposeranno in Puglia. Felice ed emozionata, la Macari non vede l’ora di pronunciare il fatidico sì ed iniziare la sua nuova vita accanto al calciatore di cui si è innamorata dopo l’avventura nella casa più famosa d’Italia, durante prima edizione del Grande Fratello Vip che ha vinto, ma come è nato l’amore tra Alessia Macari e Oliver? “Io ero la madrina del Frosinone e lui giocava lì. Un giorno mi scrive su whatsapp e io rispondo che non doveva permettersi, che era pazzo. Lui inizia ad insultarmi, ma non mi molla. La sua insistenza ci ha unito”, ha spiegato la Macari a Chi.

ALESSIA MACARI: IL TRASFERIMENTO PER AMORE DI OLIVER KRAGL E LA MALATTIA

Dopo il fidanzamento con Alessia Macari, Oliver Kragl lascia il Frosinone e si trasferisce a Crotona. La Macari decide di seguirlo, ma in Calabria, accade qualcosa che costringe la coppia a rimandare il matrimonio. “Forse, per la solitudine, incontro una malattia che mi ha portato a perdere 11 kg: gli attacchi di panico. Non riesco più a vivere, a mangiare, a respirare. Alla fine vado in cura, ma ancora oggi ne soffro. E’ terribile”, racconta oggi la Macari. Nonostante Alessia lo abbia già raccontato, sui social, il dimagrimento è stato scambiato per anoressia: “è come se fosse un gioco per le persone. Sui socia si prendono il diritto di offenderti. Sono senza parole. Alla fine ho dovuto stoppare per un po’ il web perchè il panico è aumentato”, aggiunge ancora. Fortunatamente, grazie all’amore del fidanzato Oliver e della famiglia, Alessia sta meglio e ha ripreso in mano la sua vita di cui, presto, scriverà il capitolo più bello.

ALESSIA MACARI: I DETTAGLI DEL MATRIMONIO CON OLIVER KRAGL

Il giorno del matrimonio di Alessia Macari e Oliver Kragl si avvicina. Il calciatore ha chiesto alla fidanzata di sposarla due volte: la prima a Crotone dopo soli sei mesi di fidanzamento e lo scorso gennaio alle Maldive. Al matrimonio, naturalmente, parteciperanno amici e parenti. “La mia testimone sarà la mia agente e amica Carmen mentre per Holly ci sarà suo fratello Benjiamin. Io sarò vestita di bianco come una santa: in ciesa non si scherza. Anzi, posso dire che sarò come una verginella”, dice Alessia svelando qualche dettaglio dell’abito nuziale. Dopo il fatidico sì, Alessia e Oliver cominceranno a pensare anche ad allargare la famiglia. Per il futuro, infine, la Macari spera di poter continuare a vivere in Italia e di vedere il suo futuro marito in Serie A.



