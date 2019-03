Amici 18 / Timor dalla parte di Miguel: il piano per conquistare il serale

Nella scuola di Amici 18 si pensa già a quella che sarà la prossima puntata del sabato, durante la quale verranno assegnate (qualora ci fosse la media del 9) altre maglie verdi del serale. Chi vuole conquistarla ad ogni costo è Miguel ed è per questo che il ballerino si confronta con Timor Steffens che ha avuto un’idea e gliela comunica. “Questo è uno di quei momenti della vita che è ‘O adesso o mai più’. Voglio davvero aiutarti, voglio assicurarmi che ti riesca a convincere tutti che te lo meriti perché hai potenziale e hai il potenziale di arrivarci al serale. – così gli comunica che – Secondo me è arrivato il momento che tu faccia un’esibizione che possa aprire gli occhi di tutti, un’esibizione che dia un messaggio, che non sembri buona ma che sia fantastica, buonissima e che superi tutto quello che hai fatto fino ad adesso”.

UN’OPPORTUNITÀ PER MIGUEL E MOWGLY

D’altra parte Miguel è sicuro di potercela fare e di conquistare la maglia verde del serale di Amici 18. Anche i compagni di squadra sono dalla sua parte e, chiacchierando tra loro in vista del prossimo speciale, decidono che il punto in più da aggiungere alla media di sabato vada proprio a lui. È quindi la grande occasione per il ballerino, attraverso la quale potrebbe assicurarsi un posto al serale. Dall’altra parte, invece, Sparta pensa di assegnare il punto a Mowgly, in modo da potergli almeno dare la possibilità di presentarsi davanti alla commissione esterna e magari conquistare la maglia verde del serale. Riuscirà ad ottenere questa possibilità nonostante i voti sempre molto bassi di Alessandra Celentano? Staremo a vedere…

