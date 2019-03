Belen Rodriguez / Nuovo avvistamento con Stefano: “Fanno cose da vera coppia”

Che i rapporti tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano più che buoni è ormai cosa certa. La showgirl argentina lo ha sottolineato ulteriormente quando, lunedì scorso, nonostante all’Isola dei Famosi fosse grande protagonista suo fratello Jeremias, ha preferito iniziare con la visione di Made in Sud, dove c’è stato l’esordio di Stefano alla conduzione. Immagini postate su Instagram con tanto di auguri di Belen al suo ex marito. Segnali che continuano a far sognare tutti quei fan che sperano nel ritorno di fiamma tra il papà e la mamma di Santiago De Martino. E se i segnali ci sono e continuano ad esserci, il gossip impazza e conferma. Il settimanale Nuovo Tv, in edicola questa settimana, pubblica nuovi scatti dei due insieme che confermerebbe un riavvicinamento molto più importanti di quello tra due semplici ex.

NUOVO AVVISTAMENTO PER BELEN E STEFANO

“Sono sempre più vicini Stefano De Martino e Belen Rodriguez – scrive il settimanale – E non sarebbe solo per via di Santiago […] Eccoli mentre arrivano in centro a Milano, pronti per trascorrere una serata con gli amici. I due sono tornati a fare moltissime cose insieme, come una vera coppia. Il ritorno di fiamma pare ormai una cosa seria” testimonia. E se questo sembra essere testimoniato da scatti e gesti social, il gossip va oltre e continua a parlare della possibilità di un secondo bebè per la coppia. Entrambi, d’altronde, ne sarebbero molto felici ma c’è tuttavia da chiarire quali sono i rapporti che intercorrono tra loro due. C’è di certo che qualora il tutto trovasse conferma, l’arrivo di un secondo figlio potrebbe diventare reale in poco tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA