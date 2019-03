BENVENUTI AL SUD/ Su Canale 5 il film con Claudio Bisio (Oggi, 6 marzo 2019)

Nel cast Claudio Bisio

La pellicola “Benvenuti al Sud” andrà in onda questa sera, mercoledì 6 marzo, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Gli attori protagonisti del film diretto da Luca Miniero sono: Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini. Le musiche originali sono state realizzate da Umberto Scipione, direttore d’orchestra italiano che lavora presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Questo compositore è noto per aver composto le colonne sonore di altri film, quali il “Principe abusivo”, “Si accettano miracoli” e “Sotto una buona stella”. Il sequel del film, che vede gli stessi attori protagonisti, è “Benvenuti al Nord”, uscito nel 2012

Benvenuti al Sud, la trama del film

Alberto Colombo ha svolto per tantissimi anni il mestiere di direttore delle poste. L’uomo lavora in un ufficio postale in Brianza. Colombo, però, desidera trasferirsi a Milano e, per raggiungere questo scopo, si finge paraplegico. Il suo inganno viene scoperto, quindi, Alberto viene costretto a dirigere, per punizione, un piccolo ufficio delle Poste, che si trova a Castellabate, in Campania. Pieno di pregiudizi, Colombo parte alla volta di quello che considera un territorio governato dalla mafia, pieno di gente che non ha voglia di lavorare e di rifiuti per strada. A Castellabate, il direttore incontra il postino Mattia, e gli impiegati Maria, Costabile piccolo e Costabile grande. All’inizio i rapporti tra Colombo e i suoi nuovi colleghi non sono buoni. Con il passare del tempo, Alberto si accorge che Castellabate è un posto bellissimo posto, con gli abitanti sempre pronti a venirsi incontro e ad aiutarsi. Il direttore incomincia a rendersi conto che i suoi colleghi di lavoro sono brave persone, e questi ultimi pian piano diventano i suoi più cari amici. Alberto si affeziona in particolare al postino Mattia, aiutandolo a riconquistare il cuore della bella Maria. Dopo una serie di peripezie, Colombo convince la moglie a trasferirsi con il figlio nel paese. Dopo due anni a Castellabate il direttore riceve una lettera di trasferimento a Milano. Colombo quindi riparte per il Nord, contento per aver ottenuto quello che da sempre desiderava, ma triste di dover lasciare i suoi amici.

