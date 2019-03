CHIARA BONTEMPI e GIANMARCO TAMBERI/ Video, bacio e dedica social: “Ti amo”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi. Pochissimi minuti fa, infatti, la ragazza ha pubblicato un brevissimo filmato in cui bacia il campione recordman italiano di salto in alto. Ad accompagnare questa breve clip una semplice didascalia: “Ti amo. @gianmarcotamberi #my #love”. La storia d’amore tra i due continua alla grande nonostante i tantissimi impegni sportivi del Campione d’Europa ad Amsterdam. Gianmarco è un grandissimo campione, ma nella vita di tutti i giorni è un ragazzo normale follemente innamorato della sua Chiara. Nonostante i tantissimi impegni, i due sono sempre più uniti che mai come testimoniano le tantissime foto pubblicate sui social. Recentemente Chiara ha pubblicato anche un’altra foto in compagnia del suo amato in occasione della Festa di San Valentino. “Se oggi è il giorno degli innamorati, è per forza il nostro giorno! Tutti i giorni sono il nostro giorno” ❤ #sanvalentinesday #mylove #loveyou#myhalf #today”. Clicca qui per vedere il video

Chiara Bontempi e la dedicata a Gianmarco Tamberi

Quasi dieci anni d’amore per Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi, l’altista italiano che vanta una serie di titoli a livello europeo. Nel 2016 ha vinto il campione mondiale indoor a Portland e il campionato europeo di Amsterdam. Non solo, Gianmarco è il detentore del record nazionale sia in Outdoor che indoor. Diverse poi le medaglie vinte durante la sua straordinaria carriera di atleta come quella di bronzo agli Europei Juniores di Tallinn 2011 ben cinque titoli italiani assoluti tra indoor e outdoor. Conosciuto con il soprannome di Half-shave (Mezza-barba) oppure Gimbo, Gianmarco Tamberi è legato sentimentalmente alla giovane Chiara Bontempi a cui risponde con estrema dolcezza sui social. In occasione di San Valentino, infatti, il campione ha commentato la foto della sua amata così: “Love is in the air”. Chissà che i due non possano in futuro valutare la possibilità di mettere su in famiglia e sposarsi!

