Fabrizio Corona chiede (ancora) scusa a Barbara d’Urso/ “Eravamo amici, ora neanche…”

Fabrizio Corona solitamente non chiede scusa a nessuno, tranne che a Barbara d’Urso. Il catanese, vuole con tutte le sue forze, riconquistare la fiducia della Carmelita Nazionale che ieri, citandolo tra le righe durante Pomeriggio 5, non lo ha nemmeno chiamato per nome. La ruspante conduttrice napoletana infatti, ha spiegato in più di una occasione di non avere alcun rapporto con il siciliano, evitando – quando possibile – anche di parlare di lui. Ma questa non è stata nemmeno l’unica decisione ferma di Carmelita. Ed infatti, come ben sapete, la presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, ha deciso anche di non menzionare mai i nomi dei fratelli Rodriguez, da Belen a Cecilia ed anche Jeremias. Per questo motivo, Barbara è molto amata dal popolo social anche per la sua estrema coerenza, senza abbassare la testa per le logiche televisive di cui – potenzialmente – Corona è invece schiavo (vedete per esempio, l’ultimo intervento dell’Isola dei Famosi ai danni del povero Riccardo Fogli). E così, a distanza di una settimana dal primo appello, Corona con la coda tra le gambe, ci prova di nuovo.

Fabrizio Corona chiede ancora scusa a Barbara d’Urso

Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex fotografo dei vip è tornato sull’argomento Barbara d’Urso, chiedendo scusa sia a lei che al figlio: “C’è una cosa che non ho fatto da quando sono uscito dalla galera, ed è chiarirmi con Barbara d’Urso. Le devo delle scuse, a lei e a suo figlio, mi dispiace per le cose che avevo pubblicato su suo lui, si possono avere discussioni reciproche ma i figli vanno lasciati fuori da tutto. Eravamo amici, ora neanche ci salutiamo più. Vorrei che lei mi scusasse”. Carmelita si lascerà impietosire dal secondo appello dell’ex fidanzato di Belen? Proprio ieri Barbarella, commentando i recenti accadimenti dell’Isola dei Famosi, ha affermato in diretta a Pomeriggio 5: “Come sapete non ho un buon rapporto con la persona che ha fatto quel videomessaggio. Anzi, non abbiamo proprio rapporti”. Fabrizio Corona e Barbara d’Urso non si parlano più dal 2013, proprio quando lui pubblicò una fotografia del figlio intento a fumarsi una sigaretta (ma accusandolo di avere tra le mani una canna). “Quella persona per me non esiste sulla faccia della terra – aveva precisato Barbara – io uccido se toccano i miei figli e lui ha fatto del male a mio figlio, ha preso la faccia di mio figlio e l’ha sbattuta in prima pagina facendo credere che quello che aveva in mano fosse uno spinello e non una sigaretta”.

