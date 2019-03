Gemma Galgani tra Rocco e Giorgio/ Uomini e donne video: “Io chiudo il discorso qui!”

Gemma Galgani torna protagonista di Uomini e donne per via di Giorgio che, dopo un po’ di pausa, è tornato alla carica. Il neo corteggiatore della dama torinese nei giorni scorsi era un po’ sparito sembra per alcuni impegni improrogabili ma ieri è tornato in studio proprio al cospetto della dama e indisponendo Rocco Fredella. Un attimo prima il cavaliere aveva ceduto alla richiesta di Gemma di essere romantico preparando per lei una bella proposta e una cena in un castello. Alla fine della serata la dama dovrà scegliere se seguire Rocco nella sua camera o continuare la sua serata da sola anche se non si è capito bene se questo, alla fine, avrà delle ripercussioni nella loro storia d’amore oppure no. Tra loro adesso c’è Giorgio che ieri ha preso posto al centro dello studio per tornare a corteggiare Gemma che sembrava un po’ perplessa non solo per via della sua assenza ma perché ha ribadito il fatto che lui è un po’ troppo giovane per lei.

ROCCO FREDELLA PERDE LE STAFFE PER COLPA DI GIORGIO?

Nel video anticipazioni pubblicato sulla pagina Facebook di Uomini e donne, si vede ancora Gemma al centro dello studio con Giorgio ma, soprattutto, Rocco un po’ nervoso pronto a sottolineare che lei chiuderà con il neo cavaliere non per via degli anni o di altro ma perché al momento c’è lui nella sua vita. Questo significa che Gemma non lo nominerà tra le ragioni per cui potrebbe dire no a Giorgio? Come se non bastasse, nello stesso video, la dama continuerà a dire la sua dal posto dicendo che “non si può prevedere e studiare tutto” ma a quel punto sarà proprio il bel Rocco a perdere le staffe al grido di “chiudo qui l’argomento”. Sarà ancora una volta la loro annunciata serata insieme a far discutere i due? Clicca qui per vedere il video del momento.

