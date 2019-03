Giulia De Lellis VS Pietro Tartaglione: parole grosse/ “Disperato, non sei normale!”

Pietro Tartaglione ha lanciato una bella frecciatina a Giulia De Lellis? Non sappiamo se l’esperta in tendenze fosse la diretta interessata del suo messaggio tra le righe ma, per “sicurezza”, la ex fidanzata di Irama, non solo si è infuriata ma ha deciso anche di rispondergli pubblicamente. Il futuro marito di Rosa Perrotta, ha espresso il suo punto di vista in merito alle cosiddette “coppie copertina”. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, pur non facendo nomi, ha probabilmente lanciato una chiara indicazione sul personaggio al quale si stava riferendo. “Ma smettete di ‘fidanzarvi’ solo per le copertine? Che poi durate 15 giorni. La gente non è stupida”, ha scritto il campano tra le Stories di Instagram. Il ragazzo ha anche voluto condire il tutto con l’hashtag “Tutto molto triste”. In questo ultimo periodo, sono tante le coppie che sono scoppiate e quindi, potrebbe anche riferirsi a qualcun altro. Ed infatti, come ben saprete, è finita anche tra Biondo ed Emma Muscat, ex allievi di Amici. Rottura (ma finita in modo amichevole), pure per Taylor Mega e Tony Effe della Dark Polo Gang.

Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis: è guerra sui social

A quanto pare Pietro Tartaglione non ha mai avuto grossa stima per Giulia De Lellis (che ha criticato anche quando era dentro la casa del Grande Fratello Vip), ecco perché il popolo di internet crede che la frecciatina sia assolutamente rivolta verso la ex fidanzata di Andrea Damante (beccata di recente proprio con lui). L’esperta in tendenze, non ha perso tempo ed ha commentato una foto di Pietro postata su Instagram, facendo riferimento alla sua didascalia che diceva “Poco felice dicono #PrincipeDiPapà”. “Ecco pensa alle cose serie allora! – ha esordito Giulia nel suo commento – Ascolta… non mi piace fare questo, in privato non rispondi, non lo hai mai fatto. Preferisci così? Allora ti dico a te che sei nessuno come me che sono sempre stata in silenzio nonostante i vostri insulti (…) Stai diventando padre, pensa alle cose serie che non sembri neanche normale!”, prosegue la De Lellis. L’influencer poi, ha accusato non soltanto Pietro ma anche Rosa: “Quando sono davanti a voi neanche mi guardate in faccia…”. Successivamente, la stoccata finale: “I miei sentimenti non sono copertine (…) sei un disperato che ha bisogno di farsi credere distrutto e separato per comunicare in tv di aspettare un figlio. E vieni a dire a me questo? Tu non sai un caz*o. Basta giudicare è antico!!! Vivi, ama, pensa a te. NON SAI NULLA, TACI!”.

