Giulia Salemi/ “Francesco Monte? La passione è altissima!” e sulla convivenza…

Giulia Salemi si è confidata tra le pagine del settimanale Chi. L’ex gieffina ha naturalmente parlato del rapporto d’amore che la lega a Francesco Monte, affermando di essere innamoratissima. Dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, ben poche persone puntavano sul proseguimento del loro rapporto ed invece, mischiando le carte, i due giovani hanno sbalordito tutti, creando una relazione solida e duratura. La persiana ha confidato anche di avere fatto la pace con mamma Fariba: “La tv non romperà mai un rapporto tra madre e figlia. Non ci siamo separate. Allontanate perché ė stata un mese in Iran. Ora tutto ok. Il resto? Fake news”. Oggi Giulia è una ragazza innamorata che aspetta la sua occasione lavorativa giusta. Se tornasse indietro, rifarebbe tutto: “Anche sfoggiare il nude look al festival di Venezia. Ero giovane, istintiva, ma va bene così”. Alcuni giorni fa la Salemi è stata vittima di molteplici attacchi sul web: “Ho subito cyberbullismo in modo spietato e per due giorni mi sono disintossicata dai social. Questa mia scelta ha creato altre esternazioni maligne contro di me. Poi Francesco si è fatto sentire”.

Giulia Salemi e Francesco Monte, passione al top!

Riguardo l’ipotetica convivenza con Francesco Monte, proprio Giulia Salemi ha confidato: “È come se lo facessimo. A Roma da lui, a Milano da me. Tra noi la passione è altissima!”. La persiana infatti, ha confidato di essere alla ricerca di una vera stabilità emotiva: “Io sono figlia di separati e quando sarò mamma (ah, di due bambini!), vorrei farlo al top. […] Ma ci vuole stabilità sia emotiva sia economica”. Dopo essere stata attaccata sui social, Giulia aveva deciso di prendersi una pausa da Instagram: “Spesso mi succede che sono troppo presa dal social in sé, perché mi piace condividere e intrappolare quell’instante e farlo vedere a voi che, per me, siete ormai una sorta di famiglia. Però facendo così non sono pienamente in quella situazione o in quel contesto, quindi stavo valutando di fare un giorno di off, senza telefono, totalmente”. Di ritorno dalla sua pausa, Giulia Salemi è tornata in pista anche con questa bella intervista che ha svelato alcuni lati inediti della sua personalità.

