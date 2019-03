Isola dei Famosi 2019/ Il ritorno di Bettarini e Kaspar divide il gruppo, Soleil…

L’Isola dei Famosi 2019 si avvia verso il gran finale. Nell’ultima puntata in diretta condotta da Alessia Marcuzzi, è stata già annunciata la possibilità per uno dei naufraghi di conquistare un posto in finale. Nessuno, però, è riuscito a staccare il biglietto per l’ultima puntata a cui arriveranno i più temerari, ma anche i più furbi. Chi pensava di essersi liberato di Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, considerati due dei più forti, ha ricevuto una brutta sorpresa. Il ritorno dell’ex calciatore e dell’attore, infatti, sembra abbia lasciato l’amaro in bocca a Marina La Rosa che ha avuto problemi con entrambi, ma anche a Ghezzal e Marco Maddaloni, decisi a sbaragliare la concorrenza pur di arrivare in fondo al reality. Il ritorno nel gruppo di Bettarini e Capparoni, infatti, divide i naufraghi che stanno osservando e mosse dei due naufraghi sopravvissuti. Chi, invece, appare felice per il loro ritorno è Luca Vismara che considera i due dei veri naufraghi, meritevoli di andare avanti.

ISOLA DEI FAMOSI 2019: SOLEIL SORGE IN CRISI PER L’ASSENZA DI JEREMIAS RODRIGUEZ

La storia con Soleil Sorge non ha garantito a Jeremias Rodriguez la permanenza sull’Isola dei Famosi 2019. Il fratello di Belen, infatti, ha perso anche la sfida contro Kaspar Capparoni per rientrare in gioco. A sentire fortemente la sua mancanza è la leader della settimana che, senza il suo compagno, ha scelto di portare sull’Isla Bonita Riccardo Fogli, l’unico a cui si è legata oltre a Jeremias. Proprio sull’Isla Bonita dove ha trascorso dei piacevoli momenti con il suo Jere, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata colta dalla tristezza. “Rimanere qui senza Jere sarà difficile, era la nostra luna di miele, la nostra isola felice e sarà diverso”, ha raccontato in confessionale Soleil. Quella che è appena iniziata sarà, così, per la Sorge, la settimana della verità. Dopo aver potuto contare sull’appoggio incondizionato di Jeremias, infatti, Soleil dovrà camminare sulle proprie gambe e gestire il gruppo, pronto a puntarle il dito contro. Senza l’argentino, dunque, la Sorge riuscirà ad integrarsi nel gruppo con più facilità o si sentirà ancora più isolata? In ogni caso, Soleil potrà contare sul sostegno di Riccardo Fogli.

