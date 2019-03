Isola dei Famosi, caso Fogli-Corona: decisione Mediaset/ “Capoprogetto e autori via”

Caos all’Isola dei Famosi 2019 dopo la puntata dello scorso lunedì in diretta e che ha visto l’umiliazione pubblica, in diretta tv, del cantante Riccardo Fogli, sulla storia del presunto tradimento. Secondo quanto emerso in questi minuti, proprio a seguito dei fatti che si sono consumati nel corso dell’ottava puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, Mediaset ha concordato l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e di altri autori del medesimo programma “con effetto immediato”. E’ quanto fa sapere un breve ma definitivo comunicato che giunge nella giornata di oggi da Cologno Monzese. Alessia Marcuzzi non si sarebbe ancora espressa dopo le polemiche scatenate per il trattamento riservato ad uno dei grandi protagonisti del panorama musicale italiano, attaccato senza possibilità di potersi confrontare con Fabrizio Corona, autore di un pesantissimo videomessaggio nel quale, oltre a rimarcare l’età avanzata dell’ex dei Pooh aveva anche ribadito di essere stato vittima, a suo dire, di un tradimento da parte della moglie Karin Trentini.

CAPOPROGETTO ISOLA DEI FAMOSI LASCIA INCARICO DOPO CASO FOGLI

Mediaset non ha potuto ignorare le reazioni del pubblico di Canale 5 in seguito all’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, con riferimento al coinvolgimento del protagonista Riccardo Fogli. In tanti, dopo la parentesi a lui dedicata durante la diretta, hanno temuto per le condizioni di salute del naufrago dopo aver appreso per bocca di Fabrizio Corona, del tradimento – a suo dire confermato da prove alla mano – della moglie Karin Trentini. Fogli aveva replicato da gran signore, conquistando il pubblico del reality che però aveva sonoramente attaccato sui social gli autori e la stessa conduttrice dell’Isola. La replica da parte di Mediaset, con l’uscita di scena del Capoprogetto del programma e di altri autori, sembra a questo punto chiara. Lo Gli autori appena fatti fuori dal programma, come recita una nota ufficiale del Biscione ripresa da Libero Quotidiano sono Barbara Cappi, Alessandra Guerra, Valerio Palmieri, Gabriele Parpiglia e Luca Tiberio. Capo autore Honduras: Cristiano Rinaldi con Gianni Tramontano. A questo punto, nella prossima puntata del reality giungeranno le scuse pubbliche al cantante-concorrente, vittima di un attacco gratuito ed umiliante?

