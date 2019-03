Lodo Guenzi/ “La Lei di Niente di speciale è metà etiope”: piovono commenti razzisti

Lodo Guenzi, cantante de Lo stato sociale e giudice dell’ultima edizione di X Factor al posto di Asia Argento, su Instagram, ha deciso di svelare che la protagonista “Niente di speciale”, una delle più amate dai fans del gruppo, è metà italiana e metà etiope. Una precisazione che ha scatenato una pioggia di commenti razzisti che il cantante non si aspettava. In un’epoca in cui l’integrazione non dovrebbe più essere un problema, infatti, Lodo Guenzi si è ritrovato a dover leggere una marea di commenti razzisti sotto il proprio post a cui ha deciso di rispondere per le rime. “Lei era metà etiope e metà italiana, e odiava tuffarsi. Avevo letto che le persone di colore sono meno predisposte per il nuoto e di più per la corsa per questioni di densità ossea, ma non credo fosse quello il problema“, ha scritto il cantante.

LODO GUENZI: LA RISPOSTA AI COMMENTI RAZZISTI

Lodo Guenzi non aveva mai riveato tale particolare perchè convinto che non interessasse a nessuno. Tuttavia, la spiegazione del cantante ha scatenato numerosi commenti razzisti a cui il cantante ha deciso di rispondere per le rime. “Mi sono ritrovato con della merda razzista sotto al post” – scrive Lodo – “internet è quello che è e non mi importa di un paio di falsi profili che sparano stronzate come è normale sui social, però voglio cogliere l’occasione per chiedere a qualunque razzista di non avere a che fare con me”, aggiunge. “Adesso la canzone è meno speciale”, ha commentato qualcuno. La maggior parte dei commenti, però, va a favore delle parole di Lodo che, a tutti quelli che continuano a scrivere post razzisti, risponde così: “L’effetto che fa a voi quello che altri hanno sulla pelle, è lo stesso che fa a me quello che voi avete in testa”.





