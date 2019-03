Loredana Bertè al serale di Amici 2019/ Ultime news: Meta-Moro direttori artistici?

Loredana Bertè è pronta per tornare nella giuria del serale di Amici 2019. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, riaprirà i battenti dalla fine di questo mese (sabato 30 marzo per essere precisi) e quindi, si è deciso di far tornare in giuria, la celebre “mamma rock” della musica. Dopo il grande successo ottenuto a Sanremo con il brano “Cosa ti aspetti da me”, Loredana ha avuto modo di appassionare il pubblico, presente in moltissime trasmissioni Rai, cantando il suo attuale singolo di punta. Il 19 marzo, ripartirà anche il tour da Firenze e l’instancabile artista, avrà una agenda pienissima, specie dopo le ultime soddisfazioni con il quarto posto al Festival della musica italiana e il disco d’oro per il suo album. L’indiscrezione sul ritorno in pista della Bertè ad Amici è stata diffusa tra le pagine del settimanale Chi, in edicola da questa mattina con il suo nuovo numero.

Loredana Bertè torna al serale di Amici 2019

Durante il serale di Amici 2019, torneranno anche i due direttori artistici della squadra bianca e della squadra blu. Chi ci sarà al fianco di Loredana Bertè nella giuria? Da escludere – naturalmente – il ritorno di Simona Ventura, tornata in Rai ed impegnata con la nuova edizione di The Voice Of Italy. Poche possibilità anche di vedere Alessandra Amoroso, impegnatissima con il suo nuovo tour in giro per l’Italia. Poche speranze anche di ritrovare in giuria Heather Parisi. Potrebbero invece ritornare Marco Bocci e Giulia Michelini mentre pare sia saltata anche la possibilità di vedere Marco Masini. Per quanto riguarda i due potenziali direttori artistici, sono invece venuti fuori con insistenza, i nomi di Ermal Meta e Fabrizio Moro, entrambi vecchie conoscenze del programma proprio in giuria e nel ruolo di professore di canto. Secondo le ultime indiscrezioni, i due coach delle squadre, saranno quasi sicuramente degli uomini. In rete nel frattempo, i fan si sono già mobilitati nella speranza di rivedere Emma Marrone ed Elisa.

