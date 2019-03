Lory Del Santo a Pomeriggio 5/ “Concedersi per fare carriera? Perché no”: è polemica

Le dichiarazioni rilasciate da Lory Del Santo durante la registrazione de La confessione, che è andata in onda il 1 marzo su Nove, hanno fatto molto discutere. Lory Del Santo ha infatti espresso un parere davvero controcorrente riguardo un argomento molto delicato, quello di concedersi per scalare in fretta la difficile vetta del successo nella carriera. Queste alcune dichiarazioni rilasciate: “Io non trovo che ci sia niente di sbagliato se effettivamente porta a qualcosa. Il dramma è farlo e poi non riuscire a ottenere ciò che si vuole perché uno accumula una rabbia che poi magari distrugge nel tempo. Ci sono delle persone che mi hanno fatto intendere che avrebbero voluto stare con me: potenti del cinema. Ma non mi hanno offerto niente in cambio. Era come dire che già dovevi essere onorata di andare con loro…”.

LORY DEL SANTO NELLA POLEMICA

Un punto di vista che ha creato tante polemiche tanto che Lory Del Santo sarà ospite oggi a Pomeriggio Cinque per chiarire meglio le dichiarazioni rilasciate. L’attrice e showgirl, attraverso il settimanale Di Più, ha inoltre raccontato il grande dolore provato per la scomparsa dei due figli, Conor e Lotren, tornando sulla partecipazione al Grande Fratello Vip: “Il Grande Fratello Vip non mi è servito a dimenticare. Ora sono una moribonda che fa finta di stare bene. Sono brava a mentire, è quello che mi salva. E allora mi armo di un sorriso smagliante, esco e faccio finta di vivere”. Pensieri che fanno capire il grande dolore di una donna che ha perso due figli, un dolore che qualunque parola non potrebbe spiegare mai abbastanza.

