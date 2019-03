Mahmood è fidanzato/ Foto, cena e carezze: chi è l’amore gay del “crack” di Sanremo?

E’ contrario ad ogni tipo di etichetta e anche a coloro che usano gli annunci relativi alla propria sessualità ma questo non fa altro che incuriosire il pubblico e spingere i paparazzi a non mollarlo mai. Ancora una volta è Mahmood a finire sotto la lente e non per via delle polemiche che lo hanno travolto dopo la partecipazione e la vittoria al Festival di Sanremo 2019 ma per via di un servizio pubblicato da Chi in cui si vede chiaramente Mahmood a cena al ristorante messicano Joe pena’s a Milano insieme a sua madre, le persone che lavorano con lui e ad un gruppo di amici in cui uno, in particolare, sembra davvero molto affettuoso e vicino all’ugola d’oro della kermesse sanremese. Il servizio a firma di Valerio Palmieri mostra i due molto vicini tra abbracci e sussurri ma senza mai andare oltre.

Lo stesso giornalista di Chi parla di come Mahmood in questi mesi abbia saputo stare lontano dalle strumentalizzazioni politiche e non che hanno riguardato il suo “caso” e le sue origini e lo stesso sta provando a fare con la vita privata. Non è la prima volta che si ipotizza che sia gay ma lui stesso ha preso la larga da qualsiasi tipo di catalogazione e in particolare ha risposto: “Non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro. Io sono fidanzato ma troverei poco educata la domanda se lo sia con una donna o con un uomo. Specificare significa creare distinzioni“. Proprio per non scadere in questa distinzione, lo stesso giornalista, a chiusura del suo articolo su quello che possiamo definire il fuoriclasse, il “crack” di Sanremo 2019, ha voluto sottolineare che queste foto sono quelle di un ragazzo felice che “si è affermato grazie al proprio talento e che non vuole creare distinzioni nei sentimenti”.

