Meghan Markle e Harry/ Fiocco rosa in arrivo? Il nome Diana il più gettonato

Il momento tanto atteso da Meghan Markle e Harry si avvicina. Tra poche settimane, la Duchessa e il Duca del Sussex diventeranno per la prima vota genitori. Come è accaduto nelle tre gravidanze di Kate Middleton, il sesso del nascituro non è stato svelato. Il mondo e l’Inghilterra, infatti, scopriranno se il Royal Baby sarà una femmina o un maschio il giorno della nascita. Gli inglesi, storici ed esperti scommettitori, tuttavia, sono quasi sicuri che Meghan e Harry diventeranno genitori di una bambina. Ad alimentare le speranze dei sudditi inglesi sono anche gli indizi che la Markle ha lasciato in giro nelle ultime settimane come la presenza di confetti rosa e il medesimo colore al baby shower. Secondo i pronostici dei bookmakers inglesi, dunque, contrariamente a Wiliam e Kate, Meghan e Harry accoglieranno in famiglia una bambina. Sarà davvero così? Se le previsioni dovessero rivelarsi vere, gli scommettitori hanno già il nome.

MEGHAN MARKLE E HARRY: LA FIGLIA SI CHIAMERA’ DIANA?

L’Inghilterra e il mondo sarebbero pronti ad accogliere una nuova principessa dal nome Diana. Secondo gli scommettitori inglesi, infatti, il nome in pole qualora il Royal Baby dovesse essere una femmina è proprio Diana. Per Harry sarebbe così un omaggio alla sua amatissima mamma da cui ha ereditato la passione per l’Africa e l’amore e l’attenzione per le persone meno fortunate. Il nome Diana è quotato 10 a 1 in lieve vantaggio su Alice, che insegue a 12 a 1. Gli altri nomi in lizza sono Victoria e Alexandra. Il nome Diana è anche uno di quelli scelti da William e Kate per la oro principessa che si chiama Charlotte Elizabeth Diana. Non è esclusa, però, la possibilità che il Royal Baby sia un maschio. In quest’ultimo caso, invece, i nomi favoriti sono Arthur, in pole, quotato 12 a 1. Alle sue spalle a pari merito ci sono Edward e James, entrambi quatati 16 a 1. Come si chiamerà, dunque, il futuro Royal Baby?

