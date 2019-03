Michelle Hunziker giudice a The Voice?/ La conduttrice avvistata in Rai, e con J-Ax..

Qualcosa bolle in pentola per Michelle Hunziker? Sembra proprio di sì e non per via delle sue ultime uscite su Adriano Celentano e la risposta di Claudia Mori alle sue “accuse” ma, soprattutto per via del suo avvistamento in Rai. Secondo quanto si vocifera nelle ultime ore sembra proprio che la conduttrice e showgirl sia stata avvistata negli uffici romani della tv pubblica e che questo non sia stata una visita di favore visto che al suo fianco c’era anche la sua agente Graziella Lopedota. Secondo quanto riporta l’agenzia stampa AdnKronos, la moglie di Tomaso Trussardi “attualmente impegnata con Mediaset, è stata vista salire al quinto piano e raggiungere gli uffici della direzione di Rai1“. Fin qui il mistero e l’inizio di rumors e possibili teorie sul motivo della sua visita in casa Rai ma sembra che tutto possa trovare conferma o un ulteriore prova sui social.

MICHELLE HUNZIKER GIUDICE DI THE VOICE INSIEME A J-AX?

Qualche ora fa, proprio mentre tutti parlavano della sua visita in Rai, Michelle Hunziker ha posato sui social al fianco di J-Ax al fianco di “cosa stiamo combinando?”. I due hanno lasciato intendere che potrebbero essere coinvolti in un progetto insieme e quale potrebbe essere se non la prossima edizione di The Voice of Italy 2019 affidata alle mani di Simona Ventura? Sicuramente la conduttrice sta preparando la grande edizione che segnerà la rinascita del talent show di Rai2 e come farlo se non iniziando proprio da giudici e protagonisti? Già in passato J-Ax ha fatto parte dei giudici di The Voice e per lui si tratterebbe di un ritorno mentre per Michelle Hunziker si tratterebbe di un vero e proprio debutto in questo ruolo. Il dubbio comunque rimane visto che proprio in primavera la conduttrice sarà impegnata con Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti. Riuscirà a fare le entrambe le cose oppure no?

