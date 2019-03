Nina Moric difende Corona e attacca Belen/ “Fai la morale? Ricorda cosa mi hai fatto”

Fabrizio Corona, dopo l’intervento all’Isola dei Famosi dove ha ribadito a Riccardo Fogli il presunto tradimento della moglie, ha scatenato un putiferio sui social. Tra le persone che lo hanno attaccato c’è l’ex Belen Rodriguez che, su Instagram, ha detto la sua: “Che schifo. Non si gioca con la vita degli altri. La vita è una cosa sacra, come è che il rispetto non ha più un valore? Che vergogna”. Alla showgirl argentina, oltre Corona, ha replicato anche Nina Moric. La showgirl croata è così sbottata su Instagram: “Non mi sarei mai aspettata che lei faccia la morale per ciò che è accaduto. Ricordati quello che hai fatto a me. Mio figlio aveva solo 5 anni. Sai com’è, la ruota gira e tu sei l’ultima che può fare la morale. Comunque sono stanchissima e saluto tutta la famiglia Rodriguez a partire da Cecilia, Ignazio Moser, Francesco Monte sceso dalle montagne e soprattutto te Belen. Tanto la causa non l’hai vinta!”

BELEN, MORIC E CORONA: LA POLEMICA SI ACCENDE

Una guerra fredda quindi che conferma l’astio tra le due showgirl, i cui botta e risposta non sono nuovi. D’altronde Fabrizio Corona si è già difeso dalle parole della sua ex, Belen Rodriguez, replicando proprio attraverso il suo profilo Instagram con queste parole: “Beh detto da una persona che finge di essere quello che non è e mostra una vita che non vive… non è male. Il tuo giudizio universale sentenziato mediaticamente è la riprova che la ‘famiglia del Mulino Bianco’ che tanto ostenti non è per te, che senza eccessi di protagonismo in una vita semplice e normale non sai stare”. Sicuramente la questione è destinata a continuare e a creare nuovi scontri.

