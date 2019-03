Paola Caruso, Pomeriggio 5/ Il figlio Michele presentato in diretta da Barbara d’Urso

Domani, giovedì 7 marzo 2019, esce in edicola il nuovo numero del magazine di Pomeriggio 5, con al suo interno una esclusiva: le fotografie di Paola Caruso con il piccolo Michele. Proprio oggi, ne parlerà anche Barbara d’Urso nel corso della sua trasmissione in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Il bambino dell’ex Bonas di Avanti un altro è venuto al mondo appena appena 4 giorni fa. All’interno del giornale, sono presenti le prime immagini esclusive con protagonista il piccolo. Paola inoltre, racconterà anche i dettagli del parto e tutti i sentimenti legati alla nascita del primo figlio, per il quale sogna un futuro meraviglioso all’insegna dell’amore. Sicuramente la showgirl, spera il meglio per il suo bimbo, pure per la sofferenza che gli sta provocando Francesco Caserta, padre di Michelino che ha deciso di non essere al loro fianco. Il ragazzo non si è palesato nemmeno in clinica, dopo avere lasciato la sua compagna pochi giorni dopo la notizia della sua gravidanza.

Paola Caruso, nel magazine di Pomeriggio 5 le foto del piccolo Michele

Oggi in esclusiva a Pomeriggio 5 e domani in edicola, il pubblico avrà modo di vedere le immagini di Paola Caruso e Michele, il primo figlio nato pochi giorni fa. Nel frattempo, pare che l’ex isolana aveva offerto l’ultima possibilità a Francesco Caserta di potere essere vicino al figlio, durante il travaglio, lui però ha deciso di tirarsi indietro ancora una volta. La loro è una battaglia mediatica che va avanti ormai da mesi e non accenna a calmarsi. Proprio la Caruso, poche ore dopo la nascita del figlio, ha registrato un videomessaggio per Carmelita: “Ciao Barbara, eccomi non vedevo l’ora di dirtelo: è nato Michelino. Ci vediamo presto da te…”. La showgirl dal letto d’ospedale, ha annunciato la nascita del suo primogenito, Michele Nicola. “Una notizia meravigliosa che aspettavo con ansia: stanotte alle 3:02 è nato Michelino, 3,3kg d’amore!!!” ha scritto la d’Urso condividendo la clip. Durante la sua trasmissione in diretta su Canale 5, presenterà in anteprima anche il volto del bambino e domani, troverete gli stessi scatti anche all’interno del magazine di Pomeriggio 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA