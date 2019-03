Suor Cristina a Ballando con le stelle 2019/ “Non credo di poter danzare con un uomo”

Dopo avere trionfato nel corso della seconda edizione di The Voice Of Italy, Suor Cristina torna in televisione a ritmo di danza. Ed infatti, sta per sbarcare a Ballando con le stelle, il reality show condotto da Milly Carlucci e in partenza dal prossimo 30 marzo su Rai1 con la nuova edizione. La conferma arriva dalla diretta interessata tramite una intervista per Famiglia Cristiana, dove ha parlato anche della possibilità di essere sommersa dalle critiche e proprio per questo, si sta preparando spiritualmente. “Il Vangelo stesso ci mette in guardia: ‘Guai quando tutti diranno bene di voi’, mentre San Paolo ricorda che ci è stato dato uno spirito di fortezza, non di timidezza- confida la suora più famosa della TV – Quindi è giusto rischiare. La fede non va ghettizzata, portiamola in prima serata. Se attraverso la mia partecipazione anche solo un’anima sarà toccata, allora ne sarà valsa la pena. Non so con chi ballerò però non credo di poter ballare in coppia con un uomo come suor Costanza in ‘Che Dio ci aiuti’”.

Suor Cristina a Ballando con le stelle

Milly Carlucci aveva invitato Suor Cristina a Ballando con le stelle circa un anno fa. Lei aveva chiesto il permesso della madre superiora, suor Giovanna Fiorile e così, dopo un periodo di discernimento e di preghiera le ha dato il permesso di poter partecipare. “Attraverso la mia partecipazione – confida ancora la suora – Milly desidera offrire al pubblico di Raiuno un messaggio di fede positivo, gioioso, fuori dagli schemi”. La vincitrice di The Voice conosce solo Guillermo Mariotto: “Mi ha raccontato che è devoto della Madonna del Carmine l’anno scorso, quando sono andata ospite come ballerina per una notte, abbiamo recitato insieme l’Ave Maria nel camerino”. Anche Milly Carlucci ha affidato a Famiglia Cristiana il suo pensiero sulla partecipazione di suor Cristina: “Lei – scrive in un messaggio la conduttrice – è una testimonianza vivente di come la fede possa aprire il cuore verso il mondo e dare una forza, un’energia, una capacità di abbracciare tutti quanti che è senz’altro unica e irripetibile. È per questo che tutti noi l’abbiamo voluta fortemente a Ballando con le stelle quest’anno: suor Cristina è un raggio di luce che porterà un messaggio meraviglioso”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA