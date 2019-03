Uomini e Donne/ Giulia Cavaglià ha il suo preferito? Avvistamenti (Trono Classico)

Procede bene e anche velocemente il percorso di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne. La nuova tronista ha puntato in particolare uno dei corteggiatori richiesti da Angela Nasti, scatenando anche delle prime rivalità. Stiamo parlando di Luca Daffrè, con la quale Giulia è stata beccata proprio nelle ultime ore, confermando che l’interesse della tronista per l’ex corteggiatore di Teresa Langella è sempre più forte. Prima di vedere queste scene a Uomini e Donne, però, bisognerà attendere ancora qualche settimana visto che, al momento, la Cavaglià ancora non è stata presentata come nuova tronista. Anche per questo, le critiche per lei sul web non mancano. C’è chi la accusa di essere stata falsa con Lorenzo Riccardi e di averlo solo usato per quello che lei stessa ha chiamato “business”. Ma, a difenderla da questa accuse, arrivano alcuni volti del programma.

GIULIA SUL TRONO: PARLANO TINA E GIANNI

Tina Cipollari, Gianni Sperti e Raffaella Mennoia hanno molto rivalutato Giulia Cavaglià e ne hanno oggi un’ottima opinione. “Sono molto contento che lei sia sul trono. – ha ammesso Sperti al Magazine di Uomini e Donne – Io le starò accanto, sono molto positivo, ma poi dipende sempre da come si comporterà durante il percorso”. Anche la Mennoia, d’altronde, ha per lei belle parole: “La trovo una ragazza con dei bei sentimenti. Mi piacciono le persone che hanno pudore nel mostrare quello che provano. Giulia ha un carattere forte e deciso quindi i ragazzi si dovranno far valere”. Infine Tina Cipollari ammette: “L’ho rivalutata tantissimo e credo che dietro quella corazza da superdonna ci siano molte fragilità e insicurezze. Sono contenta di averla accanto. La aiuterò”.

