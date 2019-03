Uomini e Donne / “In onda uno speciale su Tina Cipollari”: lo scoop! (Trono Over)

Siamo abituati a vederla nello studio di Uomini e Donne, ma altrettanto interessante è la vita privata di Tina Cipollari. L’opinionista del trono Over ha una bellissima storia d’amore con il ristoratore Vincenzo Ferrara e presto potrebbe convolare a seconde nozze. Il settimanale Nuovo Tv, nel suo numero in edicola questa settimana, mostra gli scatti di una romantica cena tra i due con tanto di pegno d’amore di Vincenzo per Tina. “Enzo mi ha fatto riscoprire emozioni che avevo quasi dimenticato” ha ammesso la Cipollari, al settimo cielo per questa storia d’amore. Le nozze per i due, comunque, sembrano essere ormai imminenti e pare che la bionda opinionista avrebbe anche fatto una richiesta specifica a Maria De Filippi: quella di essere la sua testimone di nozze. Ma non le novità non sono finite qui.

UNO SPECIALE DEDICATO ALLE NOZZE DI TINA CIPOLLARI?

Qualora Tina Cipollari convolasse a nozze con Vincenzo Ferrara, l’evento potrebbe diventare un vero e proprio speciale di Uomini e Donne. Ecco, infatti, quanto si legge sul noto settimanale: “Secondo i beninformati, Tina avrebbe già chiesto a Maria De Filippi di farle da testimone di nozze. Sarebbe un sogno per lei, che grazie a Maria ha trovato la notorietà, tanto che la cerimonia potrebbe diventare uno speciale di Uomini e Donne”. Le premesse ci sono e sono anche ottime: Tina potrebbe sposare Vincenzo e il tutto potrebbe essere registrato dalle telecamere di Uomini e Donne. Sarebbe un gran colpo per Maria De Filippi che, negli ultimi mesi, sta accumulando un successo dopo l’altro tra trono Over e scelte dei tronisti di Uomini e Donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA