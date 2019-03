Vanessa Gravina/ “Mio marito Domenico Pimpinella? Mi è devoto, ma i figli….”

Lei è la contessa che sta facendo furore e che ha fatto innamorare il pubblico del primo pomeriggio di Rai1 prendendo parte a Il Paradiso delle Signore, ma i fan delle fiction italiane e di teatro conoscono da anni il suo volto e i suoi occhi come il mare. Lei è Vanessa Gravina ed oggi si racconta in una lunga intervista a Diva e Donna mettendo un po’ da parte la sua carriera e puntando tutto sull’amore della sua vita, quello che lei stessa definisce essere la sua anima gemella, il suo “devoto”, il marito Domenico Pimpinella detto il Pimpi. I due sono sposati dal 2015 con una cerimonia quasi “improvvisa” ma che è arrivata dopo cinque anni di amore intenso e di rispetto reciproco che lei conferma presente ancora oggi nel loro matrimonio. La cerimonia è avvenuta a Roma, sembra in una chiesa sconsacrata, alla presenza di pochi invitati, per sancire un amore che lei definisce idilliaco. Nella lunga intervista a Diva e Donna ancora oggi definisce Domenico Pimpinella come “il devoto che mi è capitato in sorte dopo anni di agonia”. La vita privata di Vanessa Gravina non è stata di certo rosea come la sua vita lavorativa e rivela che all’epoca sta seguendo un percorso con un analista per via di questa ricerca di un uomo che potesse sostituire la figura genitoriale ma poi ha capito che lui era diverso: “Ero talmente abituata ad uomini sbagliati che non ci ho messo molto ad amarlo incondizionatamente“.

UN GRANDE AMORE MA NIENTE FIGLI?

Da allora i due non si sono mai lasciati ma quando lei pensa al loro primo incontro e all’approccio che il Pimpi ha avuto con lei quasi sorride: “Signora Gravina posso salutarla? Ho pensato subito al solito marpione da spiaggia. Non ne avevo voglia. Io aspettavo un principe azzurro ma lui poi continuò ‘l’adoravo quando la vedevo al cinema da bambina’ e io ho subito replicato ‘perché da anziana non le piaccio?‘”. Da lì in poi è iniziata un’amicizia che è durata un anno visto che lei all’epoca stava con Edoardo e poi qualcosa è nato ed è cambiato anche se lei si definisce una persona difficile e un po’ irrequieta che spesso si fa “gli sgambetti da sola” e sbaglia. Nonostante tutto l’amore che i due provano l’uno per l’altra e il loro solido rapporto i figli non sono arrivati e Vanessa Gravina ammette che, a 45 anni, adesso non ha davvero intenzione di provarci a tutti i costi: “Non mi sono mai voluta accanire con la natura. Dopo una brutta esperienza a 18 anni ho sempre voluto evitare la questione e quando avrei potuto avere dei figli non mi sono mai applicata davvero. Poi siamo stanchi, io che mi faccio siringare e poi corri in ospedale con lo sperma congelato… non possiamo farcela“. A quanto pare Vanessa Gravina non vuole intervenire meccanicamente ma forse se la natura….

