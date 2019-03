Vittorio Sgarbi Vs Barbara d’Urso / Caos a Pomeriggio 5: “Se la davi era meglio”

È scatenato Vittorio Sgarbi nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso lo ospita, in collegamento, nella nuova puntata ma il critico d’arte parte in quarta, L’occasioni sono le dichiarazioni di Lory Del Santo in merito al fare carriera in cambio di favori sessuali. Sgarbi tira in ballo Maria De Filippi che avrebbe fatto carriera grazie a Maurizio Costanzo. “Ha trovato un uomo di potere, che poi le piaccia se lo fa piacere lei.” dichiara Sgarbi che trova però la d’Urso in disaccordo. “Se Maria arriva fa un altro lavoro, perché di lei di fare la conduttrice non ci avrebbe mai pensato, e si è innamorata di Costanzo. Lei è innamorata.” spiega la conduttrice di Pomeriggio 5. Ma Sgarbi rincara la dose: “Ma lo ha detto lei – poi attacca la d’Urso – Studia invece di dire delle stron*ate per difendere lei. Allora la Pascale sta con Berlusconi perché e bello e tu non ci stai perché è brutto. O come la Gregoraci è innamorata di Briatore.”

Vittorio Sgarbi, scontro con Barbara d’Urso: “Sei stata a letto con Costanzo?”

L’attenzione di Vittorio Sgarbi si sposta proprio su Barbara d’Urso alla quale chiede se lei sia mai stata a letto con Maurizio Costanzo. La conduttrice, a Pomeriggio 5, sbotta: “Io non sono andata a letto con Costanzo, non me l’ha mai chiesto per fortuna. Non sono andata con nessuno. Io in 61 anni della mia vita, e sfido chiunque a venire qui davanti a me, non ho mai dato neppure un bacio in bocca a qualcuno per lavorare.” Ma Sgarbi incalza: “Dovevi darla invece, dalla! Era meglio se lo baciavi perché con la carriera che hai fatto diventavi presidente della Rai.” La d’Urso, però, vistosamente infastidita dai modi di Sgarbi, lascia per un attimo il sorriso e conclude: “Io sono felicissima del lavoro che faccio e mi va bene così”.

