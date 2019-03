A United Kingdom-L’amore che ha cambiato la storia/ Su Rai 3 il film su Seretse Khama

A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia sarà trasmesso su Rai 3 questa sera, mercoledì 7 marzo 2019, a partire dalle ore 21.20. Questa pellicola è senza alcun dubbio un lungometraggio di genere drammatico. Gli attori, che compaiono nelle scene principali di A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia, sono: David Oyelowo, Rosamund Pike, Jack Davenport e Tom Felton. Questo film è stato proiettato nei cinema di tutto il mondo a partire dall’anno 2016. La regista della pellicola drammatica in esame è Amma Asante. Le musiche di A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia sono state create da Patrick Doyle. Costui è un famosissimo compositore di nazionalità scozzese, celebre per aver composto la colonna sonora del lungometraggio Harry Potter e il calice di fuoco. In questo film recita l’attrice Rosamund Pike. Quest’ultima, nel 2014, ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione nella pellicola L’amore bugiardo.

A United Kingdom – L'amore che ha cambiato la storia, la trama del film

Seretse Khama è l’erede al trono del Bechuanaland, che non è altro che il futuro Stato del Botswana. Seretse, all’età di soli 4 anni, sale al trono del Protettorato britannico del Bechuanaland. Dato che è ancora un bambino, però, la reggenza viene consegnata allo zio Tshekedi. Ad un certo punto, allora, Seretse viene mandato a studiare a Oxford, ma, al termine delle scuole superiori, il ragazzo si trasferisce a Londra. Nella Capitale inglese, il giovane si impegna per portare a termine il suo praticantato per diventare un avvocato. In questa città, quindi, Seretse incontra, nel 1947, la bellissima Ruth Williams, che di lavoro fa l’impiegata. Tra i due ragazzi scoppia l’amore a prima vista. Seretse e Ruth, ad un certo punto, decidono di diventare marito e moglie. La prospettiva di un’unione mista è fortemente osteggiata dai principali capi delle tribù del Bechuanaland. In più, ad opporsi al matrimonio vi sono il governo britannico, quello sudafricano ed entrambe le famiglie dei futuri sposi. Nonostante le varie difficoltà che si trovano a dover fronteggiare, Seretse e Ruth non hanno nessun ripensamento sul fatto di volersi sposare. I due ragazzi, dunque, al di là delle varie minacce che ricevono, alla fine diventano marito e moglie. Il loro matrimonio ha allora delle importanti ripercussioni politiche, ma riesce a portare dei miglioramenti nella condizione delle donne dell’epoca e a cambiare positivamente l’intera Inghilterra. La storia d’amore dei due giovani diventerà una delle pagine più importanti della storia dei diritti civili di tutti i tempi.

