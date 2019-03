Alessia Prete e Matteo Gentili/ Dopo lo scontro sui social, la verità a Pomeriggio 5

Alessia Prete e Matteo Gentili di nuovo protagonisti a Pomeriggio 5. I due ex concorrenti del Grande Fratello 15 si sono lasciati non senza conseguenze. Ai microfoni della trasmissione di Barbara D’Urso, Alessia Prete, qualche giorno fa, aveva raccontato di essere stata lasciata da un messaggio. “Né una chiamata né nulla, lui mi ha lasciato con un messaggio” ha dichiarato Alessia – “Ad un giornale ha detto che che mi amava, ma perché lo devi dire ad un giornale quando a me mi hai lasciato?”. La studentessa, poi, ha aggiunto di essere molto delusa dal’atteggiamento di Matteo che, a sua dire, non sarebbe stato pronto per avere una storia seria dopo la fine della lunga relazione con l’ex Paola Di Benedetto. “Io ho pensato e ripensato, secondo me Matteo non era pronto ad una storia così dopo la sua precedente”, ha aggiunto la Prete. Dichiarazioni che non sono state gradite da Matteo Gentili che ha replicato sui social. Nei giorni precedenti ancora, sempre a Pomeriggio 5, Alessia Prete aveva detto: “Matteo io lo amo, lui lo sa, sennò non sarei andata da lui una settimana fa, però lui non deve chiudermi le porte in faccia. Io sono andata da lui, adesso per questa nuova discussione stupida potrebbe venirmi incontro”.

LA REPLICA SUI SOCIAL DI MATTEO GENTILI

Dopo aver ascoltato le parole di Alessia Prete, Matteo Gentili si è difeso sui social replicando alle parole che l’ex fidanzata ha detto a Pomeriggio 5. “Oggi ho visto Pomeriggio Cinque e, sinceramente, sono rimasto un pochino stupito perché non ho visto la persona che ho vissuto in questi due ultimi due mesi, due mesi brutti. Una persona che ha messo lei in primis in dubbio il nostro rapporto, dicendo che non potevamo stare insieme perché troppo diversi”, dice il calciatore che chiarisce di avere le proprie responsabilità avendole detto di non andare a Viareggio perchè avevano litigato. La repica di Alessia Prete non si è fatta attendere. La studentessa, infatti, ha aggiunto: “Il 27 dicembre era il mio compleanno, io non mi aspettavo nulla, nessun gesto, niente di materiale, mi aspettavo almeno una telefonata e vi dico che ci sono rimasta veramente male perché non ho ricevuto gli auguri né a Natale né al mio compleanno” . Oggi, di Alessia Prete e Matteo Gentili parlerà nuovamente Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Ci sarà un nuovo colpo di scena?

