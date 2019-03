Allegri conferma scoop di Corona/ “Calciatori della Juventus a cena con modelle”

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di presentazione del match contro l’Udinese, ha confermato lo scoop lanciato da Fabrizio Corona secondo cui i calciatori bianconeri sono stati impegnati in una cena con la presenza di tante modelle. Queste le parole del mister che prepara l’anticipo contro l’Udinese con la testa già verso la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid: “Il gossip degli ultimi giorni ha fatto bene, ha dato un po’ di brio all’ambiente. Non faccio il guardiano, faccio l’allenatore. Era una cena dove si sono divertiti e hanno fatto bene, tra l’altro poi abbiamo vinto la partita dopo: quindi ha portato pure fortuna. Per quanto riguarda il ritiro non è la prima cosa, la squadra è responsabile e poi ci andiamo domani mattina, dove darò anche i convocati”. Una situazione quindi confermata che potrebbe portare problemi ai calciatori della rosa ufficialmente impegnati.

PARTY DELLA JUVENTUS CON MODELLE: TUTTO VERO

Inoltre il party è avvenuto una settimana dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Fabrizio Corona, attraverso il suo portale ufficiale, ha descritto l’accaduto nei minimi dettagli: “I giocatori della Juventus hanno organizzato un party privato allo Starhotel Majestic di Torino, e non solo: sono state invitate a questa festa quasi 60 donne, principalmente influencer e modelle, provenienti da tutta Italia che, come si può vedere da tutte le loro storie di Instagram, si sono tutte quante recate stranamente a Torino, senza un apparente motivo. Alla festa erano presenti tutti i giocatori della Juventus, gli unici che non hanno partecipato sono stati Barzagli e Bernardeschi”

