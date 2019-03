Amici 18 / Lite tra Federica e Mowgly, Giordana in lacrime: “Così mi sbranano”

In vista del nuovo speciale di Amici 18, gli allievi discutono in merito a chi meriterebbe e chi no le ultime maglie verdi del serale. Una discussione che accende però gli animi e vede scoppiare una lite prima tra Federica e Alessandro Casillo, poi tra la ragazza e Mowgly. Tutto nasce da alcuni atteggiamenti che la cantante trova sbagliati da parte di Alessandro verso Rudy Zerbi (con riferimento a quanto accaduto sabato scorso) e di Mowgly verso la maestra Celentano. Federica infatti dice a Mowgly: “Nelle ultime settimane tu sei stato un ragazzo con i controcog*ioni, perché finalmente ti sei messo alla prova. Se la maestra Celentano non ti avesse spronato in quel modo lì tu non l’avresti mai fatto.” Lui però è furioso: non accetta di continuare a sentirsi dire di non essersi messo in gioco fino ad ora quando lo ha sempre fatto.

GIORDANA SI SFOGA: “COSI’ MI SBRANANO”

Mentre in sala relax si discute, in sala prove Giordana cede alle lacrime e si sfogo con un’insegnante di Amici 18. Durante le prove di una canzone, la cantante cede e ammette: “Credevo di non avere tante maschere quando sono arrivata qui, durante il percorso però mi sono tolta la corazza ma non posso essere così, devo fare un lavoro di protezione e mi devo fortificare altrimenti mi sbranano. Ma se lascio trasparire le miei emozioni e qualcuno ci preme su, mi uccidi.” Anche Miguel continua nelle prove di quella che potrebbe essere per lui l’esibizione decisiva per conquistare la maglia del serale. Timor ha montato per lui una coreografia difficile ma di grande impatto che potrebbe garantirgli la media del 9 nella sfida di sabato su Canale 5.

