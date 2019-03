Antonio Moriconi/ Video Uomini e donne, scontro con Teresa Langella: “Un no assurdo!”

E’ tempo di confronti tra Antonio Moriconi, Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Dopo la scelta della tronista napoletana che ha scelto Andrea beccandosi un no, i tre protagonisti dell’evento Uomini e Donne – La scelta, tornano negli studi televisivi del dating show di Canale 5 per l’attesissimo confronto. Sono trascorse diverse settimane dalla scelta di Teresa Langella e i telespettatori sono ansiosi (e curiosi) di conoscere quali sono le reali motivazioni che hanno spinto Andrea Dal Corso a non presentarsi alla festa di fidanzamento. In tanti, invece, si chiedono come abbia reagito Antonio alla scelta di Teresa. Per questo motivo Maria De Filippi e la produzione del programma hanno pensato bene di realizzare una intera puntata dedicata ad una delle scelte più discusse di quest’edizione di Uomini e Donne.

Antonio Moriconi: la frecciatina a Teresa Langella

In attesa di scoprire cosa succederà durante la puntata di giovedì 7 marzo di Uomini e Donne – Trono Classico con il confronto tra Antonio Moriconi, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, in queste ore su Instagram la non scelta della tronista napoletana ha voluto lanciare una frecciatina. La Langella, infatti, ha pubblicato una lunga Instagram Stories in cui sembrerebbe inviare un chiaro messaggio ad Andrea: “Meriti qualcuno che voglia volerti sul serio Che ti stringa forte le mani se non trovi le parole, che ti sfiori gli angoli della bocca quando un bacio non sa bastare, che conosca a memoria le tue debolezze e non te le faccia pesare, che accarezzi la tua anima nera e nonostante tutto decida di restare, rischiare, amare. Meriti mille sorrisi negli occhi e l’amore sulle labbra, i baci più belli e i brividi nel sangue. Meriti le decisioni affrettate e folli che non hai tempo di pensare, le fughe al mare, e qualsiasi cosa che è amore da desiderare, e realizzare. Meriti qualcuno che tremi per te, che ti senta nelle vene, che abbia voglia di correre, partire, andare, che non aspetti il sole, che voglia starti accanto anche se fuori piove. Meriti qualcuno che voglia volerti davvero. Sempre”. Antonio poco dopo ha replicato al lunghissimo messaggio della ex tronista con poche semplici parole: “Io che cerco le risposte per le frasi fatte” accompagnate da una foto che lo ritraggono proprio negli studi televisivi di Uomini e Donne.

