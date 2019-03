Ballando con le Stelle 2019, cast ufficiale/ In gara anche Osvaldo e Antonio Razzi

Ballando con le stelle, giunto alla quattordicesima edizione, sta scaldando i motori. L’inizio è infatti previsto per sabato 30 marzo con Milly Carlucci pronta a sfidare Maria De Filippi nella gara degli ascolti. Intanto il portale DavideMaggio.it, ha anticipato la presenza dei concorrenti pronti a sfidarsi a colpi di ballo. La prima concorrente ufficiale è Manuela Arcuri, seguita da un grande protagonista delle fiction Mediaset, Ettore Bassi. La schiera di attori non è finita visto che nel programma ci saranno anche Enrico Lo Verso, Angelo Russo, meglio noto come l’agente Agatino Catarella, e Milena Vukotic, che molti ricorderanno come la zia Enrica di Un Medico in Famiglia. Nancy Brilli completa la “squadra” degli attori.

ANCHE OSVALDO E I TWO TWINS NEL CAST

Andiamo a scoprire gli altri protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Osvaldo, ex calciatore in Italia di Atalanta, Lecce, Fiorentina, Roma, Bologna, Inter e Juventus, e ritiratosi dal calcio giocato all’età di trent’anni e si è dedicato alla musica, fondando il gruppo Barrio Viejo, rappresenterà invece lo sportivo del gruppo. A completare il cast ci sono: i Two Twins, nome d’arte di Fabrizio e Valerio Salvatori, i due gemelli della moda, lo YouTuber Marco Leonardi, il politico Antonio Razzi, il ‘vichingo’ dei social Lasse Matberg, e l’ex star di The Voice Suor Cristina. Ci attende quindi una stagione ricca di sorprese vista la schiera di protagonisti variegata. Ricordiamo, infine, che la scorsa edizione è stata vinta dall’attore Cesare Bocci che si esibì insieme alla ballerina professionista Alessandra Tripoli.

