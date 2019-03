Che Dio ci aiuti 5, 8a puntata/ Anticipazioni: Ginevra in pericolo, Azzura in crisi

Giovedì 7 marzo, in prima serata su Raiuno, va in onda l’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 5. Il gran finale di Che Dio ci aiuti 5 si avvicina. All’ultimo appuntamento con la fiction interpretata da Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi mancano tre puntate, compresa quella di stasera. Per le ragazze del convento degli Angeli Custodi, però, ci sono ancora tante cose da risolvere. Mentre Ginevra deve fare i conti con il passato, Azzurra è alle prese con la paura di tuffarsi ancora in una nuova storia d’amore mentre per Nico e Maria, i problemi aumentano e la loro convinvenza è sempre più difficile. Cosa accadrà, inoltre, tra Valentina e Gabriele? Tra i due sarà davvero tutto finito con Valentina pronta a ricominciare accanto al suo fisioterapista Alessio? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni degli episodi in onda questa sera.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI: “ATTENTI AL LUPO”

Nel primo episodio dell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 5 dal titolo “Attenti al lupo”, Suor Angela, dopo aver aiutato diverse persone in difficoltà, sarà seriamente preoccupata per Ginevra che, quando era solo una bambina, ha visto il padre uccidere sua madre. Nonostante sia riuscita ad andare avanti, nella vita di Ginevra il passato torna a galla. Il padre di Ginevra, infatti, è uscito dal carcere ed è tornato a cercarla. Quando Ginevra lo scopre, decide di vendicarsi uccidendo l’uomo che e ha tolto la persona più importante della sua vita. Così facendo, però, Ginevra rischia di rovinarsi per sempre, ma a salvarla sarà Nico. Azzurra, nel frattempo, dopo aver utilizzato la carta di credito di Athos, cerca di recuperare i soldi coinvolgendo tutto il convento in una serie di attività bizzarre.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI: “IL LINGUAGGIO DEI SEGNI”

Nel secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Il linguaggio dei segni”, Suor Angela sarà alle prese con un nuovo e difficile caso che cercherà di risolvere con l’aiuto di Pietro. Quest’ultimo e la religiosa cercheranno così di riunire una famiglia distrutta. Suor Angela, però, contemporaneamente, indagherà anche sul passato del dottore scoprendo che dietro la sua dedizione si nasconde un grande dolore. Nico, nel frattempo, prenderà una decisione importante sulla sua relazione con Maria e l’unica a sapere la verità è Ginevra. Azzurra, nel frattempo, pur non volendosi legare ad Athos per paura di soffrirà, sarà sempre più in crisi per l’imminente partenza del padre di Emma.



