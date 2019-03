Elisa Isoardi e Alberto Matano fidanzati?/ La mancata ironia del giornalista e….

Un post talmente ironico che quasi quasi il pubblico ha pensato che per Elisa Isoardi sia arrivato il momento di girare pagina. Al grido di “Capitano ce n’è solo uno” o “Nessuno come il Capitano”, l’account social della conduttrice de La Prova del Cuoco è stato preso d’assalto lasciando intendere che tutti siano pronti a mettersi dalla parte di Matteo Salvini e non di augurare il meglio alla sua ex. Fatto sta che a scuotere le coscienze è stata proprio Elisa Isoardi che ha pensato bene di postare sui social una foto in cui appare proprio intenta a guardare il giornalista Alberto Matano con quelli che definiremmo occhi a cuoricino. Anche lei deve essersi accorta del suo sguardo tanto da postare la foto e accompagnarla dalla didascalia: “Follemente innamorata di @albertomatano“. A quel punto il giornalista, subito sotto ha deciso di stare al gioco e scrivere: “follemente ricambiata❤️”.

IRONIA O QUALCOSA DI PIU’?

A questo punto le reazioni sono due. Da una parte c’è chi ride dell’ironia dei due e chi, invece, attacca la conduttrice non solo perché rea di non essere stata molto divertente e di far passare tutto come un gioco, ma anche di voler continuare ad apparire. Perché postare questa foto se non per far parlare di sè proprio come ha fatto quando ha annunciato la fine della sua relazione con Matteo Salvini condividendo con i fan una foto “intima” della sua vita privata? Come sempre accade, la Isoardi è stata presa di mira alla riprova che che ci sono molti fan che non attendono altro che un suo errore o una sua uscita sbagliata per attaccarla. Le cose cambieranno per lei in futuro oppure no? Non lo sappiamo, fatto sta che in molti le hanno augurato il meglio sognando che questa liason sia vera. Arriverà la conferma? Ecco di seguito il post della conduttrice:





