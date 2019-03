Emanuela Tittocchia/ Nuove accuse a Mariano Catanzaro a Pomeriggio 5?

Ennesimo capitolo a Pomeriggio 5, della storia tra Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzaro. L’attrice, spesso opinionista della trasmissione di Barbara D’Urso, ha avuto una breve storia con l’ex tronista di Uomini e Donne con cui, però, non è finita nel migliore dei modi. La Tittocchia, infatti, ai microfoni di Pomeriggio 5, ha lanciato accuse precise a Catanzaro parlando di comportamenti scorretti da parte dell’ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi. “Quando un uomo fa finta di essere un uomo e vede la sua donna piangere per fragilità magari causate da lui stesso non alza la voce, non diventa aggressivo, non punta il dito…. nessuno a me dice “fai la femmina”, ha detto la Tittocchia svelando di aver ricevuto molti messaggi da diverse ragazze che la mettono in guardia da Mariano. Accuse che Catanzaro non ha preso bene anche se, ai microfoni di Novella 2000, ha ribadito di non voler perdere la Tittocchia.

EMANUELA TITTOCCHIA E MARIANO CATANZARO: NUOVI DETTAGLI A POMERIGGIO 5

Emanuela Tittocchia ha più volte spiegato di non aver gradito determinati atteggiamenti di Mariano Catanzaro che, in esclusiva a Novella 2000, ha dichiarato di essere stato molto deluso dalle parole dette dall’ex fidanzata. “Mi sono detto perché dire qualcosa di non vero? Cose che non rispecchiano il nostro vissuto, per quale fine? Le ho telefonato subito per sentire dalla sua voce la verità”, ha spiegato Mariano che non è ancora disposto a gettare la spugna, convinto che tra loro ci sia ancora qualcosa in sospeso. L’ex tronista, inoltre, ha rivelato di sentire spesso Emanuela dopo il chiarimento: cosa sarà accaduto in questi giorni? Ospite della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, giovedì 7 marzo, la Tittocchia svelerà nuovi dettagli sul suo rapporto con Mariano? Tra i due sarà tornato il sereno o sarà ancora guerra?

© RIPRODUZIONE RISERVATA