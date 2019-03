Fabrizio Corona/ Conferenza sul ‘caso’ Fogli: “50mila euro per un video? Fake news!”

Nella giornata di oggi, giovedì 7 marzo 2019, è stata indetta una conferenza stampa straordinaria con protagonista Fabrizio Corona. Il catanese, presso il suo ufficio in via Fratelli Bronzetti 11 a Milano, parlerà alla stampa a partire dalle 15, per spiegare meglio la spinosa vicenda legata a Riccardo Fogli e il potenziale tradimento della moglie Karin Trentini. Secondo la nota appena diffusa, le sue saranno delle dichiarazioni straordinarie, senza esclusione di colpi. Naturalmente l’imprenditore siciliano sarà disponibile per interviste e, proprio per questo motivo, sarà indispensabile confermare l’accredito. L’Ufficio stampa di Corona quindi, ha messo nero su bianco ciò che accadrà questo pomeriggio e quindi, tra alcune ore verranno evidenziati nuovissimi retroscena sulla scottante novella che tiene banco ormai da settimane. Il famoso videomessaggio mandato in onda durante la passata puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì sera, ha sollevato un putiferio senza precedenti, per colpa – anche – del mancato tatto di Corona che ha sintetizzato l’argomento dando del “vecchio” e del “cornuto” al povero Fogli inerme ad ascoltare.

Fabrizio Corona, la conferenza stampa ufficiale: ecco perché

Sulla questione del “corna-gate” dell’Isola, sono intervenute molte persone, da più fronti differenti. Alda D’Eusanio e Alba Parietti hanno ribadito il loro punto di vista, così come Alvin. Più debole invece, l’intervento della conduttrice Alessia Marcuzzi che non ha pienamente palesato il suo reale punto di vista. Questa mattina inoltre, anche Giampaolo Celli, presunto amante di Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli, ha rilasciato una intervista inedita per il Messaggero, confidando di avere querelato Fabrizio Corona. Intanto anche Mediaset ha messo a puntino una sua “strategia”, diramando un comunicato stampa dove, così come riporta il Corriere della Sera, si parla del licenziamento di alcuni autori oltre che l’uscita di scena del capoprogetto Cristiana Farina. Nel frattempo Fabrizio Corona, raggiunto dall’Adnkronos, ha parlato di notizie false: “50.000 euro per un video di tre minuti? Chi ha messo in giro questa voce vuole solo continuare a speculare. Se volete continuare a scrivere fake news, fate pure. La storia è andata tutta in un altro modo e io oggi lo racconterò per filo e per segno. Farò una conferenza stampa, tra poco comunicherò dove e quando”.

