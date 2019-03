Fariba Tehrani a Pomeriggio 5/ Le novità sul rapporto con Giulia Salemi e Monte

“Non c’è niente che ti rende più folle del vivere in una famiglia. O più felice. O più esasperato. O più sicuro.” È con queste parole che Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ha messo a tacere le voci di chi la voleva in cattivi rapporti con sua figlia e soprattutto con il suo fidanzato, Francesco Monte. Settimane di gossip hanno infatti dato madre e figlia in rapporti non proprio ottimali e, per questo, lontane l’una dall’altra. Il motivo? Francesco Monte, per l’appunto, che avrebbe allontanato ancora di più Giulia da Fariba. Ma con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram solo pochi giorni fa, Fariba ha smentito una volta per tutte queste voci o, comunque, le ha messe a tacere. Nella foto, la donna, sua figlia Giulia Salemi e Francesco Monte sono insieme e sorridono alla camera del cellulare in un selfie che smentisce le ostilità e che mostra invece un bel quadretto di famiglia.

NOVITÀ SUL RAPPORTO CON GIULIA SALEMI E FRANCESCO MONTE?

Eppure, solo qualche tempo fa, Fariba è stata l’autrice di una lunga lettera scritta e pubblicata sul settimanale DiPiù in cui dichiarava che a tenere Giulia lontana da lei era proprio Francesco Monte. Il tutto è però stato smentito a Pomeriggio 5 – dove Fariba tornerà oggi ospite per raccontare tutte le novità del caso – parlando di “lettera manipolata per fare notizia”. La Tehrani aveva infine aggiunto: “Giulia l’ho vista una volta da quando è finito il Grande Fratello – e ancora -. Sono stata in ospedale a causa dello stress ed è venuta a trovarmi. Pochi giorni fa invece ci siamo scambiate dei messaggi e siamo d’accordo di vederci per chiarirci”. Oggi, nel salotto di Barbara d’Urso, nuovi dettagli verranno svelati su questo intricato rapporto.

