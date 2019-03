Fast & Furious 5/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel (oggi, 7 marzo 2019)

Fast & Furious 5 verrà trasmesso su Italia 1 questa sera, giovedì 7 marzo 2019, a partire dalle ore 21.25. Questa pellicola può essere considerata come un film d’azione. Gli interpreti protagonisti di questo lungometraggio sono: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson e Jordana Brewster. L’anno di uscita di Fast & Furious 5 è il 2011. Questo film d’azione è stato diretto dal regista Justin Lin. Le musiche di questa pellicola sono state realizzate da Brian Tyler. Costui è noto per aver composto le canzoni di alcuni lungometraggi molto popolari, come ad esempio John Rambo, I mercenari e Iron Man 3. Brian Tyler è poi celebre, in quanto nel 2018 ha creato anche la nuova sigla della Formula 1. In Fast & Furious 5 compaiono due attori molto famosi, come appunto Vin Diesel e Paul Walker. I due, prima di lavorare in Fast & Furious 5, avevano già recitato insieme in Fast and Furious del 2001.

Fast & Furious 5, la trama del film

In Fast & Furious 5 si parla dell’evasione dal carcere di Dominic Toretto. L’uomo riesce a fuggire dalla prigione, grazie all’aiuto dell’amico fidato Brian O’ Conner e della sorella Mia. Brian e Mia allora si rifugiano a Rio de Janeiro, dove vengono ospitati da un ex collega di Dominic, che si chiama Vince. Quest’ultimo, ad un certo punto, propone a Brian di rubare delle auto di lusso dall’interno di un treno. O’Conner accetta la proposta, ma, nel corso della rapina, lui e Dominic vengono traditi da Vince e dai suoi uomini. Vince quindi fa catturare Toretto e O’Conner, i quali in seguito scoprono di essere stati incastrati da uno degli uomini più potenti di Rio De Janeiro, che si chiama Hernan Reyes. Ad un tratto Reyes chiede a Dom e Brian dove hanno nascosto l’auto di lusso che hanno rubato dal treno, ma i due amici non si fanno sfuggire nessuna informazione importante. In seguito, Toretto e O’Conner ritornano in libertà e decidono di smontare l’auto che aveva catturato l’attenzione di Reyes. Nella macchina in questione, quindi, Brian e Tom trovano un chip in cui vi sono registrati i nomi dei vari magazzini, dove Reyes nasconde i ricchi proventi delle sue attività illegali. Con questo chip, Toretto e O’Conner scelgono di fare un’ultima rapina. In questo furto, i due hanno l’obiettivo di derubare tutte le finanze del boss di Rio de Janeiro. Dopo che il colpo va a buon fine, Dom e Brian dividono le loro strade, per poter finalmente realizzare i loro sogni.

