Gilberto Neirotti/ Video, la vittoria e le lacrime per la mamma (Masterchef Italia)

Gilberto Neirotti è stato il grande protagonista dell’ultima puntata di Masterchef Italia 2019. Dopo aver fatto la spesa per mettere in difficoltà la sua avversaria Anna, ha scoperto che il test era in realtà una prova boomerang, che l’ha costretto a cucinare alcuni tra gli ingredienti più complicati della cucina italiana. L’aspirante chef ha infatti dovuto preparare un piatto incorporando del controfiletto, dei finocchi e le chele di granciporro, dalle quali ha cercato di estrarre, a colpi di coltello, della preziosissima polpa. Immediato il rimprovero dello chef Bruno Barbieri: “Perché usi il coltello e non il batticarne? Io ti do dei consigli e tu non ascolti, allora fai di testa tua”. Il concorrente ha però deciso di proseguire per la sua strada e, dopo aver estratto ciò che poteva contribuire a esaltare al sua preparazione, ha marinato il controfiletto accompagnandolo con una purea di finocchi.

Gilberto Neirotti, la vittoria e l’autogol

Con il suo controfiletto di manzo con grangiporro, avocado e una purea di finocchio, Gilberto Neirotti ha conquistato i quattro giudici di Masterchef Italia 2019. Il suo piatto, nato da una serie di ingredienti con i quali avrebbe voluto mettere in difficoltà Anna, è stato giudicato tra i migliori della Mistery Box e ha regalato all’aspirante chef il primo posto in classifica. “Questa vittoria è una bomba di emozioni, bello bello, uno dei momenti più belli fino ad ora”, ha dichiarato l’aspirante chef, che con il suo trionfo ha avuto la possibilità di avere un preziosissimo vantaggio. Neirotti ha infatti potuto scegliere, tra una rosa di undici portate, il piatto da cucinare e le assegnazioni per i suoi avversari, mettendo in difficoltà i concorrenti a suo dire più forti, o semplicemente meno meritevoli di proseguire il loro percorso a Masterchef. Con la sua scelta, però, ha anche segnato un autogol, dal momento che il piatto realizzato per l’Invention Test non ha soddisfatto le ampie aspettative dei giudici.

Gilberto Neirotti si commuove pensando a sua madre: “È forte”

L’ultima puntata di Masterchef Italia 2019 è stata per Gilberto Neirotti ricca di emozioni: ripercorrendo alcuni ingredienti scoperti nel corso della sua permanenza alle Hawaii, il concorrente ha ricordato i suoi ultimi viaggi realizzati in compagnia della sua amata madre: “Sono stato a Kona per le iron man”, ha rivelato l’aspirante chef al cospetto di Joe Bastianich, “sono andata con mia madre perché fa ironman, ha 51 anni e mi dà le dritte. La ascolto perché papà non c’è”. In confessionale, Neirotti ha avuto poi la possibilità di ripercorrere un po’ meglio l’amore che oggi lo unisce a sua madre, ma nel farlo non è riuscito a trattenere le lacrime: “È una super forte – ha rivelato il concorrente – mio papà è venuto a mancare quando non avevo neanche un anno. Si è dovuta rendere più forte di quello che era. Qui il filmato della sua ultima avventura. Qui il video.



