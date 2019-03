Gloria Clama/ Video, Bastianich: “Dura? Dentro sei di gommapiuma” (Masterchef Italia)

Gloria Clama è stata messa in difficoltà dalla strategia di Gilberto Neirotti, che nell’ultima puntata di Masterchef Italia 2019 ha sfruttato il proprio vantaggio per chiederle di realizzare uno dei piatti più complicati del menù di Antonino Cannavacciuolo. La sfida si è infatti rivelata sin da subito molto complicata, dal momento che l’aspirante chef, non avendo a disposizione né gli ingredienti né i passi fondamentali della ricetta, ha dimenticato di inserire il burro nel carrello della spesa. Nel momento in cui si è resa conto dello sbaglio, ha cercato di rimediare creandolo ex novo, ma nel momento di utilizzarlo nella portata, ha scelto di inserirlo nella maniera errata. La sua preparazione è stata infatti criticata aspramente dal creatore della ricetta, lo chef Cannavacciuolo, che ha sempre preparato questa pietanza con il burro nocciola e mai con il burro crudo.

Gloria Clama vittima della strategia di Gilberto

Quello del burro nocciola non è stato l’unico errore commesso da Gloria Clama nelle cucine di Masterchef Italia 2019. Nel presentare allo chef stellato la sua Triglia di melanzana e guazzetto di provola affumicata, con cialda al basilico e farcita con pomodori e mozzarella, l’aspirante chef di Tolmezzo ha commesso un errore imperdonabile: dimenticare nel piatto una lisca. A sottolineare il suo errore è stato Antonino Cannavacciuolo, che ha inoltre messo in evidenza la difformità di proporzioni tra il piatto originale e quello realizzato dalla concorrente. Ma la bocciatura totale è arrivata da parte di Joe Basytianich, che, dopo aver assaggiato il suo piatto, ha accusato Gloria di sentirsi superiore agli altri concorrenti, ma di essere più forte solo in apparenza. La strategia messa in atto da Gilberto Neirotti ha dato i suoi frutti? Qui il video di Gloria al Pressure Test.

Le accuse di Joe Bastianich a Gloria Clama

Non è stato facile, per Gloria Clama, superare l’ultima puntata di Masterchef Italia 2019. Dopo aver realizzato uno dei suoi peggiori piatti nel corso dell’Invention Test, si è dovuta scontrare con il rimprovero di Joe Bastianich, determinato a bacchettarla per quei modi da dura che nasconderebbero, in realtà, solo una grande insicurezza. “Hai questa aria un po’ di superiorità in questa cucina, ti vedi un po’ più avanti degli altri – ha fatto notare il giudice italo-americano – Se vuoi, puoi farlo, ma con ogni piatto devi mandare il messaggio di essere la più brava della classe. Hai quel viso di sasso – ha aggiunto Bastianich – ma questo piatto mi dimostra che dentro sei gommapiuma!”. Immediata la reazione della concorrente, che alle telecamere del format ha ammesso: “Ho da sempre questa faccia da dura, mi fa male aver dato questa impressione negativa ai giudici, di superiorità, ma non è così”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA