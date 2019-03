Guido Fejles/ Video, Barbieri: “Da te mi aspetto grandi cose” (Masterchef Italia)

Guido Fejles ha superato brillantemente la Mistery Box boomerang che nell’ultima puntata di Masterchef Italia 2019 ha messo alla prova tutti i concorrenti. Nel realizzare la spesa per Valeria, l’aspirante chef di Cambiano ha pensato bene di inserire nel carrello “ingredienti più miei che suoi”, ritrovandosi a disputare la sfida con materie prime del tutto gradite. Nella sua spesa non poteva infatti mancare il coniglio, che ha scelto di preparare sfruttandone soprattutto le parti più nobili; ma l’aspirante chef ha inoltre potuto contare sui coniglini sibillini di Antonino Cannavacciuolo, che, avvicinandosi alla sua postazione, gli ha suggerito di incorporare i fegatini di coniglio ai crostini. “Il fegatino è la parte migliore del coniglio e hai il pane – ha ammesso lo chef – unisci e accarezza”. La dritta non ha permesso però a Guido di arrivare tra i primi tre concorrenti migliori e nelle fasi successive ha dovuto fare i conti con la strategia messa in atto da Gilberto.

Guido Fejles nella trappola di Gilberto

Talentuoso, creativo e ricco di inventiva: Guido Fejles è uno dei concorrenti più interessanti e più temuti delle cucine di Masterchef Italia 2019. A provare a metterlo in difficoltà, nell’ultima puntata di Masterchef, è stato Gilberto Neirotti, che dopo aver conquistato il vantaggio della Mistery Box ha deciso di fargli preparare uno dei piatti più difficili del menù di Bruno Barbieri, gli spiedi di sogliola in gratin, con piccole verdure in agrodolce e burro, aglio e limone. E, a quanto pare, la sua strategia ha dato i suoi frutti, dal momento che lo chef Bruno Barbieri ha in parte bocciato il piatto realizzato da Guido. “Purtroppo tu qua dentro ti sei sempre posto come uno dei super bravi – ha fatto notare il giudice di Masterchef – il piatto manca di grinta, intanto non è salato, ma manca tutta quella parte di burro, aglio origano. La sogliola – ha aggiunto poi Bruno Barbieri – è un pesce magro, quindi va ingrassato in cottura. Solo l’agrodolce è ottimo”.

La vittoria di Guido al Pressure test di Masterchef Italia 2019

Riuscirà Guido Fejles a riprendersi dalle recenti sconfitte nella cucina di Masterchef Italia 2019? Dopo aver realizzato uno dei peggiori piatti di sempre, cadendo nella trappola di Gilberto Neiretti, l’aspirante chef di Cambiano si è ritrovato a disputare una deludente sfida in esterna nella brigata blu. Con un punteggio di 26 a 4, la sua squadra ha infatti visto sfumare la possibilità di vittoria e nell’ultima fase della puntata si è dovuta dividere in due parti per scontrarsi al Pressure test (qui il video). In questa occasione, Guido è riuscito, seppur con qualche difficoltà, a portare la sua squadra alla vittoria e a salire in balconata. Il percorso, però, non è stato dei più semplici e nella prossima puntata dovrà dimostrare di aver fatto tesoro degli errori commessi in passato. Ci riuscirà? Bruno Barbieri non sembra avere alcun dubbio: “Da te mi aspetto sempre un boom, super cose”.



