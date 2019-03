Isola dei Famosi 2019/ Lite tra Luca e Ghezzal, Vismara piange: “Mi ha fatto paura”

Tensioni alle stelle tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Protagonisti di vere e proprie liti sono Marina La Rosa e Luca Vismara, le cui azioni sono contestate da alcuni dei compagni d’avventura. Il ritorno di Kaspar Capparoni fa nascere subito con Marina un battibecco, durante il quale l’attore sbotta: “Ti sei arrogata il diritto di dire una cosa che non ti ho detto.” Ma l’ex gieffina non è dello stesso parere “Forse non ti ricordi ma è così. A me la parola cazza*a non piace comunque perché se ti dico una cosa è perché è accaduta”. Ma la lite vere e propria nasce tra Marina e Luca da una parte e Ghezzal dall’altra. L’ex calciatore proprio non è riuscito a mandare giù che i due abbiano ceduto alla tentazione del totem, mangiando da soli non prendendo la marmellata per tutti.

LITE TRA LUCA, MARINA E GHEZZAL: VISMARA IN LACRIME

Di fronte alle frecciatine di Ghezzal, Marina e Luca replicano stuzzicandolo e sottolineando quanto sia stato buono il piatto di pasta mangiato in solitudine. Atteggiamento che serve però soltanto a riscaldare ancora l’atmosfera. Ghezzal infatti sbotta: “Marina ho capito che tu sei un bel serpente, lui invece è un verme.” La Rosa replica: “Tu sei quello che ha rosicato più di tutti. Poi è una settimana che non mi parli. – e in confessionale aggiunge – A me fa molto ridere, non c’è nessuna polemica con lui ma è infantile, sa solo offendere e non ragiona sulle cose.” Ma non finisce qui, perché successivamente Ghezzal va a muso duro contro Luca che va via in lacrime. “Si sta andando oltre adesso. mI HA FATTO QUASI PAURA” sbotta Vismara. Marina lo chiama e chiede spiegazioni, lui è ancora duro “Io faccio quello che voglio” e La Rosa è furiosa “Sei un maleducato di mer*a!”

