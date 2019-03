JO SQUILLO LASCIA L’ISOLA DEI FAMOSI 2019?/ Malore per la naufraga

Jo Squillo potrebbe lasciare L’Isola dei Famosi 2019. In queste ore la cantante è stata costretta a lasciare Playa Uva per degli accertamenti. La notizia è stata data da Alvin durante la puntata del daytime di mercoledì 6 marzo. All’improvviso la naufraga non si è sentita bene costringendo la produzione a prelevarla dalla spiaggia e a portarla dai medici per alcuni controlli. Al momento non è dato sapere come sta la cantante di “Siamo donne”, anche se possiamo rassicurare tutti i fan in quanto non ha nulla di grave, ma necessità solo di ulteriori accertamenti clinici da parte del team medico in Honduras. Il malore di Jo Squillo non ha minimamente sedato gli animi degli altri naufraghi, che in questi giorni non fanno che discutere e polemizzare. Nelle ultime ore, infatti, i nominati Luca Vismara e Ghezzal hanno avuto un durissimo confronto.

Jo Squillo lascia L’Isola dei Famosi 2019?

L’esperienza a L’Isola dei Famosi 2019 di Jo Squillo continua a regalare sorprese. Dopo la partenza posticipata a causa della scomparsa di entrambi i genitori, la naufraga ha deciso ugualmente di partire per il reality show di Canale 5. “Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa: Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus”: con queste parole Jo Squillo ha rotto il silenzio tramite Novella 2000 annunciando il reale motivo dietro la sua iniziale non partenza. La conduttrice, nonostante il grave lutto e dolore, ha deciso ugualmente di partire: “Credo che il lavoro, perché pur sempre di lavoro si tratta, potrebbe aiutarmi a superare un dolore tanto grande”. L’avventura sull’isola ha regalato tanti momenti speciali alla naufraga che ha stretto un legame speciale con Marina La Rosa, con cui però ha avuto un duro confronto a causa di una nomination a catena. Ora però la sua presenza all’isola sembrerebbe a rischio per un malore.

