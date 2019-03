Loretta Rizzotti/ Video l’ira di Locatelli: “È immangiabile” (Masterchef Italia 2019)

Loretta Rizzotti, reduce da un percorso non troppo brillante, dovrà cercare di dare il massimo per dimostrare di essere all’altezza delle cucine di Masterchef Italia 2019. Nell’ultima puntata, la concorrente di Rivanazzano Terme è infatti cascata nella trappola dei giudici, che hanno chiesto ai concorrenti di fare la spesa per i loro avversari, prima di fare dietrofront e lasciare, nelle mani di ogni aspirante chef, il proprio cestino (qui il video). Loretta si è così ritrovata con una serie di ingredienti selezionati per mettere in difficoltà Alessandro Bigatti, ricevendo una pungente osservazione da Joe Bastianich: “Oggi, dopo tutto questo tempo, ho imparato che alla fine sei un po’ cattiva. Poi con Alessandro! Ma non è tuo amico? – ha fatto notare il giudice di Masterchef – Fai questi regali a un amico? Questi sono ingredienti che non vediamo mai nella cucina, sai perché? Perché non vengono cucinati!”.

Loretta Rizzotti vs Alessandro?

Messa alle strette dalla sua voglia di ostacolare Alessandro Bigatti, Loretta Rizzotti non si è persa d’animo. L’architetto e aspirante chef ha infatti progettato, immediatamente, di servire un’insalata di rucola con fettine di banana e cetriolo, ma la sua idea non ha convinto del tutto Joe Bastianich, che le ha suggerito di utilizzare il formaggio e le banane per realizzare un piatto di frico. Superata con qualche piccola difficoltà la Mistery Box, Loretta ha avuto la possibilità di cimentarsi con un piatto scelto per lei dall’amico Gilberto Neirotti, che ha voluto avvantaggiarla con una portata di media difficoltà, selezionato dal menù stellato di Giorgio Locatelli: i malfatti di patate, menta, peperoni e parmigiano. L’aspirante chef, però, non è riuscita a intuire e replicare tutti gli step della preparazione della crema che accompagna il piatto e per questo motivo è stata duramente bacchettata da Locatelli.

Loretta Rizzotti ostacolata dalla strategia di Gilberto, ma…

Lo chef Locatelli ha bocciato il piatto realizzato da Loretta Rizzotti a Masterchef Italia 2019. Il cuoco stellato, in particolare, ha bacchettato l’aspirante chef per non aver salato a sufficienza la portata e la crema di peperoni di accompagnamento; ma ha inoltre criticato la consistenza della mousse, molto distante da quella da lui realizzata: “Ci sono tanti grumi dentro, ha un bel sapore ma manca la cremosità – ha tuonato Giorgio Locatelli – I peperoni sembra che si siano trovati lì mentre passavano e son caduti nel piatto, invece di essere passati con il burro. È mangiabile – ha concluso infine lo chef – Ma manca il sale, soprattutto nella crema di peperoni”. La strategia di Gilberto Neirotti, di conseguenza, non sembra aver favorito Loretta, che si è salvata solo grazie agli errori imperdonabili realizzati dai suoi compagni di avventura. Riuscirà a rifarsi nella puntata di questa sera?



