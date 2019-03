Luke Perry, il messaggio del figlio Jack commuove/ Foto, “Mi mancherai ogni giorno!”

Luke Perry è morto a soli 52 anni, lasciando il mondo del cinema letteralmente sotto shock. Ed infatti l’attore era molto amato fuori e dentro il set, avendo una lunga lista di amici pronti a dargli sostegno e piangere per la sua scomparsa. In queste ore, il messaggio di Jack, il primogenito di 21 anni, ha commosso il mondo. “Per me, era semplicemente papà. Mi ha amato e supportato in qualsiasi cosa e mi ha ispirato a essere la versione migliore di me stesso”, scrive il giovane, donando ad internet, la parte più vera, personale e unica del padre appena scomparso. Se per un sacco di persone Luke Perry era molte cose, per lui rimaneva innanzitutto un padre, quella figura sempre pronta a consigliarlo e ispirarlo a regalare al mondo intero, la migliore versione di lui. Il primogenito di casa Perry è un wrestler professionista, e su Instagram ha condiviso una foto sul ring – papà Luke non perdeva un suo incontro – e una foto da bambino, proprio in compagnia di suo padre che purtroppo, adesso non c’è più.

Luke Perry, il messaggio del figlio che commuove il mondo intero

“Ho imparato tanto da te, e il mio cuore si spezza nel pensare a tutto ciò per cui non sarai qui – continua il messaggio di Jack Perry indirizzato a papà Luke – Mi mancherai ogni giorno che camminerò su questa terra. Farò tutto il possibile per portare avanti la tua eredità e renderti orgoglioso. Ti voglio bene, papà”. Jack e la sorella minore Sophie che di anni invece ne ha 18, sono nati dal matrimonio tra l’indimenticabile Dylan McKey di Beverly Hills 90210 e Rachel “Minnie” Sharp. I due si erano sposati nel 1993. A distanza di dieci anni dalle nozze, è arrivato anche il divorzio, senza alcun dramma e nemmeno particolari tensioni. “Luke Perry era un papà fantastico, molto pratico e presente”, ha rivelato una fonte vicino alla famiglia a People. Anche Sophie ha ricordato il padre condividendo uno scatto insieme: “Non sono sicura di cosa si debba dire o fare in una situazione come questa, nessuno ti insegna a gestire momenti del genere, specialmente quando accadono sotto gli occhi del pubblico. Quindi sappiate solo che sono grata per tutto l’amore. Semplicemente”.





