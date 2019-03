Masterchef Italia 2019/ Diretta ed eliminati: prova in esterna sui Navigli (7 Marzo)

Giovedì 7 marzo, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV, va in onda l’ottava puntata di Masterchef Italia 2019. La finale del talent show culinario più famoso della televisione italiana si avvicina e per i concorrenti ancora in gara è arrivato il momento di tirare fuori il proprio talento culinario, ma allo stesso tempo, anche la professionalità mettendosi alla prova in un vero ristorante. L’ottava puntata di Masterchef Italia 2019 sarà fondamentale per gli aspiranti concorrenti che sperano di poter arrivare in finale e magari vincere portando a casa i 100.000 euro del premio finale. Se finora le prove sono state tutte molto complicate, a partire da questa sera, gli aspiranti chef dovranno superare delle vere e proprie mission impossible.

MASTERCHEF ITALIA 2019: MISTERY BOX E INVENTION TEST

La Mistery Box dell’ottava puntata di Masterchef Italia 2019 è stata studiata con un meccanismo che farà uscire ancora di più lo spirito competitivo dei concorrenti che, nelle precedenti puntate non si sono risparmiati. Questa sera, però, tutti i cuochi amatoriali saranno ancora più aggressivi e agguerriti per staccare il pass per la prossima puntata. Anche l’Invention Test sarà davvero difficile da affrontare. I concorrenti, infatti, saranno chiamati a superare una vera e propria mission impossible: dovranno, infatti, riuscire a riprodurre fedelmente uno dei piatti più complessi di Paul Bocuse, il padre della gastronomia francese. Come di consueto, poi, ci sarà i temutissimo Pressure Test, davvero complicato, che metterà alla prova i concorrenti della brigata perdente della prova in esterna.

LA PROVA IN ESTERNA

Prova in esterna davvero interessante e affascinante per i cuochi amatoriali che, come da tradizione, saranno divisi in due brigate. Per la prima volta in quest’edizione del talent show culinario, i concorrenti si ritroveranno a lavorare in un vero ristorante con un mendù ben articolato da preparare e una cucina professionae da gestire. La prova in esterna dell’ottava puntata di Masterchef Italia 2019, infatti, si svolgerà in due famosi ristorante milanesi, celebri per la bontà della cucina tradizionale del capoluogo lombardo e che si trovano nella zona dei Navigli. Giudici della prova saranno i clienti dei ristoranti e i giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, nelle vesti anche di consiglieri per le due brigate.



