Nino Formicola/ Mattino5: “Sesso per carriera? Ho detto no ad una donna potente”

Puntata importante a Mattino 5 dove si torna a parlare di sesso in cambio di una carriera, il discorso sollevato nei giorni scorsi da Lory Del Santo che oggi è tornata proprio per dire la sua sull’argomento ribadendo il concetto che magari non si deve fare ma che lei sicuramente non giudica chi lo fa. Le polemiche non mancano ma la rivelazione più scottante arriva proprio da Nino Formicola. L’ex vincitore dell’Isola dei Famosi ha rivelato qualcosa di importante, che è capitata e che ha cambiato la sua carriera: “Una donna di potere mi ha sbattuto al muro, mi ha molestato ma ho detto di no a discapito della mia carriera che ha subito uno stop almeno fino a quando questa signora è rimasta al suo posto. Non dirò mai il suo nome ma è capitato anche a me“. Nino Formicola ha ammesso che stato un momento terribile visto che si è vergognato molto in quel momento ma sicuramente ha detto di no anche se c’è un filone di persone che si propone per avere in cambio qualcosa. Il discorso va avanti e la tesi stessa di Lory Del Santo cambia tanto che la produttrice e opinionista ammette: “L’era è cambiata e adesso vince chi ha bravura ma sicuramente un tempo non era così e io non voglio giudicare nessuno”.

LE DURE PAROLE DI VLADIMIR LUXURIA

Vladimir Luxuria non è d’accordo con la Del Santo e rilancia: “Un conto è l’ambizione di una donna, un contro è la prostituzione. Una donna che per fare carriera si concede sessualmente è una prostituta. Se Lory avesse una figlia che torna a casa e le dice ho avuto un avanzamento di carriera in cambio di sesso, cosa le dirà? Se due donne fanno un colloquio di lavoro deve prevalere quella che è più capace e meritevole se no la prossima volta l’altra dirà devo fare come quella, non c’è bisogno di studiare“. Dall’altra parte Flavia Cercato conferma: “La questione è un’altra, concedermi ad un uomo per cui non provo niente per ottenere qualcosa, psicologicamente su di me ha delle conseguenze. Dire ad una ragazza che magari non è nemmeno pronta che si può farlo, è sbagliato ed è pericoloso. Ci sono delle conseguenze a tutto questo“. Nino Formicola però non molla e sembra davvero pronto a confermare che nel mondo dello spettacolo non è sempre così visto che questo messaggio del sesso in cambio di carriera è già passato e non è certo Lory Del Santo ad averlo lanciato: “E’ vero che c’è gente minacciata, un sacco di persone hanno però spiegato di aver avuto un vantaggio nella propria carriera facendo alcune scelte sessuali. Noi non possiamo giudicare questo ma dobbiamo spiegare alle nuove generazioni che non bastano tette e culo per andare avanti ma che si va avanti studiando e lavorando“.

"Una donna che per fare carriera si concede sessualmente è una prostituta"

Il pensiero di @vladiluxuria a #Mattino5 sulla dichiarazione di Lory Del Santo pic.twitter.com/YuYtTbTJzr — Mattino5 (@mattino5) March 7, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA