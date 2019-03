Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione “fatti fuori” da Uomini e Donne?/ L’indiscrezione

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono resi protagonisti di una nuova polemica social. Ad aprire le danze ci ha pensato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha lanciato una frecciatina nei confronti di Giulia De Lellis e dei suoi amori da “copertina”. Successivamente, l’esperta in tendenze ha sbottato e così, senza pensarci troppo, ha deciso di rispondere per le rime commentando uno scatto di Pietro, condiviso su Instagram. Dopo è arrivata la replica di Tartaglione fino a quando, si è messo in mezzo anche Andrea Damante, che ha “minacciato” il futuro marito di Rosa tramite WhatsApp, offendendolo pesantemente. Tartaglione, per dimostrare la veridicità di ciò che affermava, ha pubblicato anche gli screen su Instagram, venendo “richiamato” anche da Nicola Panico, che ha preso le difese di Giulia e Andrea. In seguito, anche Rosa Perrotta ha ribadito il suo punto di vista, con due lunghi sfoghi condivisi sempre sulle Instagram Stories. Dopo avervi fatto il dettagliato riassunto delle ultime 24 ore, è venuta fuori una indiscrezione che riguarda le scelte di Uomini Donne.

Rosa e Pietro “fatti fuori” da Uomini e Donne?

Per quale motivo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non erano presenti all’ultima puntata serale di Uomini e Donne? Durante le scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, i due ex protagonisti del trono classico, erano assenti. A risolvere l’arcano, ci ha pensato l’ex corteggiatore Amedeo Venza, che ha confidato la decisione della redazione proprio in merito a Rosa e Pietro. Naturalmente questo è il punto di vista del ragazzo e per avere la conferma, bisognerà attendere più fonti. “Visto che stanno facendo la morale a tutti mo vi svelo anche una cosa: la coppia Rosa / Pietro durante le registrazioni del programma La Scelta, appena finivano di registrare spoileravano tutto ai loro amici.. Sgamati dalla redazione sono stati fatti fuori! Infatti alle altre scelte non sono stati invitati. Ecco, ve l’ho detto!”, ha scritto Amedeo su Instagram: sarà vero?

