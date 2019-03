Salvatore Cozzitorto / Nuovo successo in brigata dopo Burano? (Masterchef Italia 8)

Riparte la gara degli aspiranti chef dell’ottava edizione di Masterchef. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli sono pronti a giudicare i piatti di questa nuova puntata, eleggendo ancora una volta i migliori. E chi finora è riuscito più volte a distinguersi è sicuramente Salvatore Cozzitorto, comandante di navi mercantili proveniente da Agrigento che ha conquistato tutti, sin dalla prima puntata, con i suoi piatti di pesce. Nella puntata della settimana scorso, Salvatore è risultato essere il migliore nella prova dell’Invention test, conquistandosi il posto da capitano nella prova in esterna, dove la sua squadra – la rossa – è riuscita a trionfare.

IL TRIONFO IN BRIGATA A BURANO

La brigata rossa guidata da Salvatore Cozzitorto, nella prova in esterna tenutasi a Burano di fronte a 30 osti del luogo ansiosi di assaggiare piatti della tradizione veneta, ha stravinto contro quella blu guidata da Giuseppe. Salvatore è riuscito a palesare anche le sue abilità da leader, portando la sua squadra a vincere per 24 consensi contro 6. Il tutto grazie ad un menù composto da crostino di pane con baccalà mantecato alla veneziana, moene fritte e sarde in saor. Seguito da pesce in cassopipa con polenta bianca morbida e infine zabaione accompagnato da bussolà buranelli. Menù complesso ma eseguito egregiamente dal gruppo capitanato da Salvatore, che ha così evitato un nuovo Pressure Test.

SALVATORE COZZORITO PAPABILE FINALISTA?

Salvatore Cozzitorto è entrato a Masterchef Italia 8 mostrando grandi abilità e conoscenze in fatto di pesce ma ha dimostrato, nel corso di queste puntate, di sapersi mettere alla prova, con risultati egregi, anche con altre materie prime. Vedremo se riuscirà a spiccare anche nelle nuove prove e in quella in esterna che stavolta li vedrà sui Navigli di Milano. Di certo già per molti telespettatori di Masterche Italia, Salvatore è un papabile finalista. (Clicca qui per il video dell’intervista al concorrente)



