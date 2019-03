Teresa Langella e Andrea Dal Corso/ Video Uomini e donne, lite e lacrime ma…

Teresa Langella è pronta a tornare negli studi televisivi di Uomini e Donne. La tronista del Trono Classico del seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi è protagonista giovedì 7 marzo 2019 dell’attesissimo confronto con Andrea Del Corso, il corteggiatore che non si è presentato al momento della scelta finale al Castello. Un no che la ex tronista non ha ancora superato considerando le parole pronunciate in trasmissione: “Non me l’aspettavo di ricevere un finale così” ha detto Teresa alla padrona di casa. Poi la Langella ha avuto un accesso dibattito con Tina Cipollari prima di scoppiare in lacrime. Presente in studio anche la scelta Andrea Dal Corso che, in merito alla sua mancata presenza nella fase finale di Uomini e Donne – La Scelta, ha detto: “I miei sentimenti non andavano come i suoi. Non ho voluto prendere una decisione di pancia”.

Teresa Langella contro Andrea Dal Corso: “sei falso”

Le parole di Andrea Dal Corso non hanno però trovato comprensione da parte della ferita Teresa Langella che, senza tanti giri di parole, ha replicato così all’ex protagonista di Temptation Island: “Stai a casa se Teresa non ti piace fino in fondo, falso”. Uno sfogo quello della tronista napoletana che ha potuto contare sull’appoggio dell’amico Gianni Sperti e di tutto il pubblico presente in studio. Dalla sua Andrea nel corso di queste ultime settimane sta cercando in tutti i modi di ricostruire un rapporto con la bella tronista, anche se Teresa sembra non essere più interessata alla possibilità di conoscerlo. Questo sembrava l’intento della Langella ferita non solo nell’orgoglio, ma sopratutto nei sentimenti.

Teresa Langella si è riavvicinata ad Andrea Dal Corso?

Nelle ultime ore però Teresa Langella ha condiviso una Instagram Stories in cui mangia un biscotto Plasmon ringraziando una persona: “Oggi mi sa che qualcuno sapeva che ero rimasta a digiuno. Grazie!”. Questo particolare ha immediatamente scatenato la curiosità dei fan della tronista, ma anche di tutti i telespettatori del trono classico di Uomini e Donne che non hanno potuto fare a meno di ricordare che durante il trono Andrea fece consegnare un pacco di biscotti Plasmon alla Langella mentre si trovava nel Castello con Antonio Moriconi. Un regalo che Andrea aveva voluto fare alla tronista per sottolineare l’essere infantile di Antonio. Possibile che Teresa abbia deciso di perdonare Andrea? Non resta che seguire la puntata del Trono Classico di Uomini e Donne per scoprire come è andata a finire!



