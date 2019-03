Teresa Langella Vs Tina Cipollari/Video Uomini e donne, la tronista piange: “Cattiva”

Uomini e donne torna in onda con il confronto tanto atteso tra Teresa Langella e i suoi corteggiatori. Da un lato ci sarà Antonio Moriconi pronto a ribadire il fatto che non ha ancora elaborato il no visto che mai e poi mai ci avrebbe scommesso visto gli atteggiamenti di lei, dall’altra ci sarà Andrea Dal Corso. Il corteggiatore ha detto no alla tronista e non si è presentato alla fase finale della scelta e della festa al castello e oggi la napoletana dirà la sua su quanto è accaduto accusando Andrea di aver mentito e di averla presa in giro. A quanto pare, però, questa accusa non andrà giù a Tina Cipollari che accuserà Teresa di aver fatto lo stesso. Secondo il discorso che ha fatto al suo corteggiatore, anche lei avrebbe dovuto far capire ad Antonio quello che stava succedendo e, magari, l’ultima settimana metterlo un po’ da parte facendogli capire che non sarebbe stata la scelta.

LO SCONTRO TRA TINA E TERESA

In un video anticipazioni della puntata in onda oggi di Uomini e donne, Teresa accusa: “Lo fai capire ad una persona che non ti interessa, non fai come ha fatto lui”. A questo punto Tina Cipollari le rema contro: “Ma che discorso è! Allora dovevi farlo capire anche ad Antonio, allora anche ad Antonio l’ultima settimana dovevi metterlo da parte e lasciare in pace”. La napoletana non ci sta e proprio rispondendo all’opinionista si scioglie in lacrime: “Allora Tina sei una persona cattiva se parli così”. Poco dopo, però, la tronista dimenticherà le lacrime e lascerà lo studio per dare modo ad Andrea di parlare sarà al suo ritorno che accuserà il corteggiatore di essere stato falso. Come andrà a finire lo scontro con Tina Cipollari? Clicca qui per vedere il video del momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA