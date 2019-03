Uomini e Donne/ Da Luigi e Irene a Ivan e Sonia: novità sulle coppie (Trono Classico)

Tante nuove coppie sono nate nello studio di Uomini e Donne negli ultimi mesi. L’ultimo trono è stato ricco di colpi di scena, a partire dalla decisione di Andrea Cerioli di lasciare il trono e fare la sua scelta a metà percorso. Oggi lui e Arianna Cirrincione sono felicissimi e molto innamorati, come confermano le parole dell’ex corteggiatrice alle pagine del magazine di Uomini e Donne: “Le cose vanno molto bene, siamo sempre in giro. Ci dividiamo tra Bologna e Genova ma non ci pesa, perché ci fa piacere stare un po’ con le famiglie di entrambi. Siamo felici!”. Altra coppia nata in queste ultime settimane è quella composta da Ivan Gonzale e Sonia Pattarino. Una scelta che ha fatto molto discutere e che molti hanno ritenuto essere di ripiego visto l’addio di Natalia dopo un giorno in villa con Ivan.

LE NUOVE COPPIE DI UOMINI E DONNE: TUTTE LE NOVITÀ

Eppure, a dispetto di ciò che molti credevano, i due sono molto felici insieme. Dopo Uomini e Donne, Ivan e Sonia hanno deciso di fare una diretta per ringraziare tutti i loro sostenitori e nel corso di questa hanno palesato un’affinità e una simpatia mai mostrata prima d’ora. Segno che la scelta dello spagnolo era davvero sentita. Altra coppia nata poche settimane fa è quella di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi che sono ormai inseparabili. Il pubblico di Uomini e Donne li ama e li trova perfetti l’uno per l’altra. Giorno dopo giorno, infatti, non mancano stories su Instagram che li vede insieme intenti a scherzare, baciarsi o prendersi in giro, confermando un’affinità davvero molto bella. Stessa cosa, infine, per Luigi Mastroianni e Irene Capuano, che stanno trascorrendo questi giorni insieme alle rispettive famiglie.

